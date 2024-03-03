Marco: "Verstappen'in performansını anlatacak kelime yok"

Red Bull Racing takımı 2024 sezonuna Bahreyn'de duble yaparak başlarken, Max Verstappen yine kusursuzdu.

İlk bölümde çok iyi bir fark yaratan Hollandalı pilot, damalı bayrağı takım arkadaşının neredeyse 25 saniye önünde gördü.

Yarıştan sonra konuşan Helmut Marko, bu kadar fark olmasını kendilerinin de beklemediğini açıkça belirtti.

Marko, "Bu kadar çarpıcı bir sonuç almayı biz de beklemiyorduk ama her şey yolunda gitti."

"Max başlangıçta liderliğini korudu ve sonra kaybolup gitti. Onun performansını anlatacak başka bir kelime yok."

"En iyi turu diğer tüm sürücülerin en iyi turlarından iki saniye daha hızlıydı."

"Max tüm yarışı önü açık sürdü. Bu sayede aracın aşırı ısınmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadı."

"Sergio ise Carlos Sainz ile arasındaki farkı kontrol etti ve zorlamak için hiçbir nedeni yoktu."

"Her halükarda sonuç şaşırtıcıydı. Strateji, pit stoplar - her şey harikaydı." dedi.