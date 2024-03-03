Marco: "Verstappen'in performansını anlatacak kelime yok"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Bahreyn GP sonrası Max Verstappen'i övdü.
Red Bull Racing Team Photo to celebrate Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position,
Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing takımı 2024 sezonuna Bahreyn'de duble yaparak başlarken, Max Verstappen yine kusursuzdu.
İlk bölümde çok iyi bir fark yaratan Hollandalı pilot, damalı bayrağı takım arkadaşının neredeyse 25 saniye önünde gördü.
Yarıştan sonra konuşan Helmut Marko, bu kadar fark olmasını kendilerinin de beklemediğini açıkça belirtti.
Marko, "Bu kadar çarpıcı bir sonuç almayı biz de beklemiyorduk ama her şey yolunda gitti."
"Max başlangıçta liderliğini korudu ve sonra kaybolup gitti. Onun performansını anlatacak başka bir kelime yok."
"En iyi turu diğer tüm sürücülerin en iyi turlarından iki saniye daha hızlıydı."
"Max tüm yarışı önü açık sürdü. Bu sayede aracın aşırı ısınmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadı."
"Sergio ise Carlos Sainz ile arasındaki farkı kontrol etti ve zorlamak için hiçbir nedeni yoktu."
"Her halükarda sonuç şaşırtıcıydı. Strateji, pit stoplar - her şey harikaydı." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!
Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"
Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"
Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"
Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar