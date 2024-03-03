Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Marco: "Verstappen'in performansını anlatacak kelime yok"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Bahreyn GP sonrası Max Verstappen'i övdü.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Red Bull Racing Team Photo to celebrate Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position,

Red Bull Racing Team Photo to celebrate Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position,

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing takımı 2024 sezonuna Bahreyn'de duble yaparak başlarken, Max Verstappen yine kusursuzdu.

İlk bölümde çok iyi bir fark yaratan Hollandalı pilot, damalı bayrağı takım arkadaşının neredeyse 25 saniye önünde gördü.

Yarıştan sonra konuşan Helmut Marko, bu kadar fark olmasını kendilerinin de beklemediğini açıkça belirtti.

Marko, "Bu kadar çarpıcı bir sonuç almayı biz de beklemiyorduk ama her şey yolunda gitti."

"Max başlangıçta liderliğini korudu ve sonra kaybolup gitti. Onun performansını anlatacak başka bir kelime yok."

"En iyi turu diğer tüm sürücülerin en iyi turlarından iki saniye daha hızlıydı."

"Max tüm yarışı önü açık sürdü. Bu sayede aracın aşırı ısınmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadı."

"Sergio ise Carlos Sainz ile arasındaki farkı kontrol etti ve zorlamak için hiçbir nedeni yoktu."

"Her halükarda sonuç şaşırtıcıydı. Strateji, pit stoplar - her şey harikaydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mercedes: "Red Bull, 2024'teki tüm yarışları kazanabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Formula 1
Bahreyn GP

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Formula 1
Bahreyn GP

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TrS TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye