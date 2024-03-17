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Formula 1

Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'nun Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'dan beklentileri büyük.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo ile birlikte, Visa Cash App RB F1 Takımı

Andy Hone / Motorsport Images

RB pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda sezonun ilk yarışlarında puan almayı başaramadılar.

Tsunoda şimdiye kadar daha iyi görünen taraftı ve son yarış Suudi Arabistan'da, sıralama turlarını ilk onda tamamladı.

Ricciardo ise özellikle Suudi Arabistan'da beklentilerin biraz altında bir performans sergiledi.

İkili birbirleriyle yoğun bir rekabet içerisinde çünkü bu mücadelenin galibi, 2025 Red Bull koltuğunu kapabilir.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, her iki pilot için de bu yılın pek çok açıdan belirleyici olduğunu doğruladı.

Marko, "Bu sezon Tsunoda ve Ricciardo için tehlikede olan çok şey var."

"Yuki sıralamalarda çok iyi, bu yüzden Daniel'in takım arkadaşına karşı bir şeyler düşünmesi gerekecek."

"Tsunoda en azından tek turda çok iyi ve Suudi Arabistan yarışının ilk bölümünde ilk on içerisinde gitti. Sonra yavaş yavaş geri düşmeye başladı. Bunun nedenini anlamamız gerekiyor; sürücüler lastiklere çok fazla yük bindiriyor olabilir ya da tempo kaybının başka bir sebebi olabilir."

"Aracı tamamen kontrol altına aldığı takdirde Ricciardo'nun çok daha iyi performans gösterebileceğini biliyorum."

"Şimdiye kadar her şey -onun tarafında- yüzde 100 çalışmıyordu." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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