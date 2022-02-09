Marco Mattiacci, Aston Martin'e katıldı

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Marco Mattiacci, Aston Martin Global Markasının şefi ve ticari sorumlusu olarak atandı. Eski Ferrari takım patronu, Formula 1'de geçirdiği süre zarfının ardından kariyerine başladığı sektöre, yani otomotiv sektörüne geri dönmüş oldu.

Aston Martin, kendileri için danışman olarak çalıştığı dönemin ardından Mattiacci'yi tam zamanlı olarak işe aldı ve ona, markanın tanıtımını, Formula 1'le bütünleşmesini de içeren stratejik bir rol emanet etti.

Marco Mattiacci, Aston Martin Lagonda Global Chief Brand e responsabile commerciale Photo by: Aston Martin

Mattiacci, Aston Martin markasının sahibi Lawrence Stroll ile geçmişe dayanan oldukça güçlü bir ilişkiye sahip

Mattiacci şöyle dedi: "Aston Martin, bu yeni bölümle beraber şu anda otomotiv endüstrisindeki en heyecan verici proje."

"Lawrence Stroll ve Tobias Moers'dan oluşan inanılmaz ekibin bu Global Marka ve İletişim Sorumlusu rolünde yer almaktan heyecan duyuyorum."

Mattiacci, Ferrari Kuzey Amerika'nın Başkanı ve CEO'su, Ferrari Asya Pasifik'in Başkan ve CEO'su ve Formula 1 takımının CEO'su ve Takım Patronu pozisyonlarında, on yıldan fazla bir süre boyunca Ferrari'de görev almıştı.

Aston Martin'e katılmadan önce Mattiacci, otomotiv ve mobilite ile ilgili sektörlerde danışman olarak yer aldı.

Marco Mattiacci, Ferrari Team Principal nel 2014 Photo by: Rainier Ehrhardt