Marca: "Alonso'nun çenesinde ve dişlerinde kırık var"

Fernando Alonso, perşembe günü İsviçre'nin Lugano kentindeki evinin yakınlarında bir trafik kazasına karıştı.

Ne olduğu hakkında çok fazla veri bulunmuyor ancak Alonso'ya bisiklet antrenmanı yaptığı esnada bir aracın çarptığı bilgisi var. İspanyol pilota olay yerinde hemen müdahale edildi ve yerel bir hastaneye nakledildi.

Marca'nın haberine göre burada bir dizi röntgen ve taramaya giren Alonso, daha sonra Bern'deki bir hastaneye nakledildi.

İspanyol gazeteye göre Alonso'nun durumu genel olarak iyi ve aldığı yaralanmalar ciddi değil. Alpine de zaten çifte dünya şampiyonunun bilinci yerinde ve iyi olduğunu söyledi. Bugün sabah daha fazla teste girmesi beklenen Alonso, kazada kollarından veya bacaklarından herhangi bir darbe almamış gibi görünüyor.

Bunun yerine tüm darbeyi yüzüne aldı ve ilk taramalara göre çenesinde bir kırık var. Ayrıca birkaç dişini de bu kazayla birlikte kaybetmiş gibi görünüyor.

Darbenin etkisiyle birlikte Alonso'nun dudağında bir kesik oluşmuş gibi görünüyor.

Yine de Marca, Alonso'nun çenesindeki kırığın büyük olmadığını ve doktorların Mart ayı ortasındaki testleri kaçırmayacağı konusunda pozitif olduğunu iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde Alonso'nun daha fazla teste girmesi gerekecek. Bu testlerin adından küçük bir ameliyata ihtiyaç olup olmadığı ve tedavinin şekli belli olacak.

İlk bilgilere göre kaza esnasında Alonso'da çenesine bağlı olan bir bisiklet kaskı vardı.

Bir tıp uzmanı olan Dr. Jose Gonzalez, İspanya'nın AS gazetesine verdiği demeçte, "Çenesinde kırık varsa, yapılan bu testler kemiklerde herhangi bir yer değiştirme olup olmadığını ve bunların üzerine bir plaka koyup koymayacaklarını görmek istedikleri için gerçekleştirilecek."

“Eğer gerçekten temiz bir kırıksa, daha fazla teste gerek olmayacak. Bu, her halükarda büyük bir yaralanma değil."

"Bu yüzden, neredeyse kesin olarak Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine sorunsuz şekilde katılabileceği söylenebilir." dedi.

Alonso'nun çenesinde kırık olduğu haberlerini BBC'den Andrew Benson da paylaştı.

Gün içerisinde daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.