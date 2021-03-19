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Önceki / Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"
Formula 1 / Son dakika

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

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, Editör

İspanya F1 gazeteci Antonio Lobato'ya göre Fernando Alonso, Alpine'in Bahreyn'deki sıralama turlarında son bölüme kalabileceklerini düşünmüyor.

Marca: "Alonso, Bahreyn'de üçüncü bölüme kalmanın zor olduğunu düşünüyor"

2018 yılında spora veda eden ve bu yıl Alpine ile spora geri dönen Fernando Alonso, uzun süre sonra katıldığı ilk kış testlerinde oldukça sağlam bir iş çıkarmayı başardı.

İspanyol pilot 1.5 günde 206 tur attı ve dereceleri takım arkadaşı Esteban Ocon'dan daha iyiydi.

Bu yıl Renault motoruyla yarışan tek takım olan Alpine, genel olarak McLaren, Ferrari ve AlphaTauri'nin gerisinde gibi göründü.

Şimdi Alpine'in Bahreyn'de nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor ve İspanyol F1 gazetecisi Antonio Lobato, Marca'ya verdiği demeçte, durumun çok da iyi olmadığını söylüyor.

Lobato, "Alonso, kazaya, yaşına ve hakkında söylenenlere rağmen adeta bir boğa gibi."

"Alpine çok dayanıklı görünüyor. Fernando'yla testlerden sonra biraz konuşma fırsatı buldum ve bana her şeyin yolunda gittiğini, işi tamamladıklarını ancak biraz yavaş olduklarını söyledi."

"Sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmalarının zor olacağını düşünüyor." dedi.

Alonso da perşembe günü verdiği demeçte, fabrikadaki verilerle pist üstündeki verilerin uyuşması gerektiğini dile getirmiş ve bazı sorunlar olduğunu ima etmişti.

Aslında Alpine hakkındaki ilk iddialar, lansmandan hemen sonra ortaya atıldı ve araca dair ilk verilerin o kadar da iyi olmadığı belirtildi.

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Rosberg: "Schumacher soyadıyla yarışmak Mick için zorlayıcı olacak"

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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