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Formula 1 / Son dakika

Maranello'da koltuk ayarı yaptıran Sainz, 2021 için heyecanlı

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Maranello'da koltuk ayarı yaptıran Sainz, 2021 için heyecanlı
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, Editör

Ferrari'nin yeni pilotu Carlos Sainz, Cuma günü takım fabrikasına gelerek koltuk ayarı yaptırdı ve gelecek yıl için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

Ferrari'den bugün yapılan açıklamaya göre Sainz, cuma günü Maranello fabrikasına gelerek Ferrari ekibiyle tanıştı ve fabrikada vakit geçirdi.

İspanyol pilotun Ocak ayında 2018 Ferrari aracıyla Fiorano'da test yapması planlanıyor ve genç sürücü, bu kapsamda aracın kokpitine geçerek koltuk ayarı yaptırdı.

Daha sonra Charles Leclerc ve Mattia Binotto ile bir araya gelip öğle yemeği yedi.

Akşam saatlerinde Motorsport.com da dahil olmak üzere seçili basın kuruluşlarına konuşan Sainz, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirtti.

"Doğrusu bugünkü karşılamadan ötürü Charles'a, Mattia'ya ve Ferrari'deki tüm ekibe teşekkür etmem gerekiyor. Benim için çok özel bir gün oldu."

"Açıkçası bu şartlar altında yapılması yerine, daha normal şartlarda olmasını tercih ederdim. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, bu şartlarda olması gereken şey bu."

"Şimdi önümde tamamen yeni bir zorluk var. Kısa bir tatile çıkacağım ve her şeyle bağımı keseceğim. Fakat  takımın mümkün olduğunca çok gelişmesine yardımcı olabilmek adına Ocak ayında elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz."

 

"Açıkçası bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten takımla ilk görüşmelerimi yaptım ve bana yapılan bu karşılamadan ötürü herkese teşekkür ederim."

Sainz'ın Ferrari'deki takım arkadaşı Charles Leclerc olacak.

Monakolu pilot, bu yıl iki podyum almayı başardı ve takım arkadaşı Sebastian Vettel'i son iki yılda mağlup etti.

Cuma günkü takım fabrikasında Sainz'la vakit geçiren Leclerc, İspanyol pilot hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Genç sürücü, "Açıkçası bizim için kolay bir yıl olmadı, ama doğru yönde ilerlemek için çok çalıştık. Carlos kırmızıyla ilk gününü geçiriyor ve onu karşılamak adına burada olduğum için mutluyum."

"Ondan çok şey öğrenebileceğime eminim. Çok rekabetçi ve motive." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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