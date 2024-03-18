Magnussen: "Ayao ile garajda yeni bir bakış açısı var"

Nico Hulkenberg, Ayao Komatsu'nun Haas'ı götürdüğü yeni yönün "canlandırıcı" olduğunu düşünüyor ve gelecek planlarından bazıları ilgisini çekiyor.

Komatsu, kış aylarında Guenther Steiner'in yerine Takım Patronu görevine getirildi ve sezon öncesi testler de dahil olmak üzere, takımda mühendislik odaklı yeni bir odağın merkezinde yer alan aero-rakelerin kullanımı ile değişiklikleri başlattı.

Takım, 2023'te VF-23'ün yarışlarda yüksek lastik aşınması nedeniyle yaşadığı ve sonuçları sınırlayan sorunları çözmüş gibi görünüyor. Hulkenberg, Kevin Magnussen ile birlikte çalışarak Suudi Arabistan'da bir puan almayı başarmıştı. Alman pilot geçen sezon Avustralya'dan bu yana ilk Grand Prix puanını aldı.

Hulkenberg, Komatsu'nun zor bir başlangıç yaptığını düşünüyor. Ancak hem kendisi hem de Magnussen, Japon takım patronunun yeni görevinde takıma getirdiklerinden enerji aldı.

Hulkenberg, "Açıkçası takıma alışması ya da takımı tanıması gerekmedi ama yeni pozisyonuna iyi uyum sağladı."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, ekip üyeleriyle birlikte gülüyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kesinlikle görevine atıldı. Kendisi için yeni olan pek çok yeni sorumluluk ve yapması gereken şey var. Ancak her şeyi kabul etmek ve performans bulmak için en hızlı yolu aramak konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor."

"Ama bir sürü ilginç ve iyi fikri var ve bu oldukça ferahlatıcı ve şu ana kadar olumlu hissettiriyor." dedi.

Magnussen iki takım patronunu doğrudan karşılaştırma konusunda o kadar istekli olmasa da, Danimarkalı takımda "yeni bir bakış açısı" olduğunu kabul etti.

Magnussen, "Guenther ile karşılaştırmak istemiyorum, çünkü bu geçmişte kaldı."

"Sadece ileriye bakıyoruz ve bence şu anda takımdaki atmosfer çok sağlıklı, mühendisler süper motive olmuş durumda."

"Garajda yeni bir bakış açısı, yeni bir başlangıç olduğunu hissediyorum ve bu herkese biraz umut ve biraz destek verdi, bunun yeni bir fırsat olduğunu hissettirdi." dedi.