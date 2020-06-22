Mansour Ojjeh, McLaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine oğlu geçecek

2018 yılında Mansour Ojjeh'in İngiliz şirketten ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı ancak bu iddialar kısa bir süre sonra yalanlandı.

Ojjeh, McLaren Grubu'nun önemli hissedarlarından bir tanesi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.

Motorsport.com, Ojjeh'in McLaren Grubu'ndaki görevinden istifa ettiğini öğrendi. Artık bu görevi 29 yaşındaki oğlu Sultan Ojjeh üstlenecek.

Daha önce şansını pilot olarak da deneyen ancak başarılı olamayan Sultan, şimdiye kadar arka planda görev aldı ve şimdi şirketin gelirlerini arttırabilmek adına resmi bir görev üstlenecek.

Son dönemde McLaren'ın hisse satışında bulunacağı ortaya çıkmıştı ancak Motorsport.com, Ojjeh'in istifasının bununla ilgisi olmadığını öğrendi.

Bu, 30 yılı aşkın süredir şirkete yatırım yapan Ojjeh'in hissedarlığını etkilemeyecek. Fakat Sultan, doğrudan Mansour'un yerini alacak ve 77 yaşındaki Mansour, artık McLaren Yönetim Kurulu'nun bir parçası olmayacak.

Ojjeh aynı zamanda TAG Grubu'nun da sahibi.