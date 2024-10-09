Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"

Bu sezon Red Bull'un hem performans hem de pist dışı ve sorunlarla uğraşması, Max Verstappen'in Mercedes'e geçeceği iddialarını yeniden gündeme getirdi.



Diğer taraftan Mercedes takım patronu Toto Wolff, üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'i takıma katma isteğini açıkça dile getirmişti.



Ancak Mercedes, genç yetenek Kimi Antonelli'yi Lewis Hamilton'ın yerine getirerek Verstappen transferinden vazgeçti. Wolff, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Antonelli ve Russell ikilisine odaklandıklarını ifade etti.



Wolff, "Verstappen konusunda geri adım attık. Pilotlarınıza ve ekibinize güvenmeniz gerekir. Onlara başarı için en büyük desteği vermelisiniz. İşler kötü giderse, başka fırsatlara bakarsınız.” ifadelerini kullandı.

1992 dünya şampiyonu Nigel Mansell ise, Formula 1'de 'asla asla deme' yaklaşımının her zaman en iyisi olduğunu savunuyor.



Top Offshore Sportsbooks'a verdiği demeçte Mansell şunları söyledi: "Red Bull'da yaşanan tüm sorunlara rağmen, Max’in konsantrasyonunu koruduğunu söyleyebiliriz. Aracı artık diğerleri kadar rekabetçi olmasa da harika sürüşler yaptı."



"Onun Mercedes'e geçme olasılığı yüksek. Ancak bu çok ilginç olacak ve umarım Red Bull onu tutabilir."



"Zaten sözleşmesi var ama Formula 1'de bulunmuş biri olarak şunu biliyorum: Her şey mümkün!"



"Bence bu Formula 1'in en harika yanı."