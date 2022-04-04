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Mansell, Senna'yı taşıdığı Williams F1 aracını satıyor

Eski dünya şampiyonu Nigel Mansell, otomobil koleksiyonunda yer alan iki Formula 1 aracını satılığa çıkardı. Bunlar 1989 Ferrari ve 1991 Williams.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mansell, Senna'yı taşıdığı Williams F1 aracını satıyor
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Özellikle Adrian Newey tarafından tasarlanan Williams FW14, pek çok Formula 1 taraftarının yakından bildiği bir araç. Mansell, bu araçla 1991 Silverstone yarışını kazanmış ve yarışın ardından pite dönüş turunda yakıtı biten Ayrton Senna'yı aracına alarak pite kadar götürmüştü.

Mansell, koleksiyonunda yer alan bu 5 numaralı şasi ile İngiltere ve Almanya yarışlarını kazandı.

O yıl ayrıca İtalya ve İspanya'daki yarışları da kazanarak sezonu Senna'nın ardında ikinci bitirdi. Frank Williams, 1991 sezonunun ardından Mansell'a takımdaki ilk yılında aldığı iyi sonuçlardan dolayı teşekkür etmek için FW14 aracını hediye etti. Araç o zamandan beri Mansell'ın elinde. 

İngiliz şampiyonun satılığa çıkardığı diğer araç, 1989 Ferrari 640 oldu. O yıl iki galibiyet almayı başaran Mansell, John Barnard tarafından tasarlanan 640 aracının dayanıklılık sorunlarıyla sık sık yarış dışı kaldı ve bundan ötürü şampiyonluk savaşı veremedi. Mansell  o yıl beşinci olurken, Ferrari üçüncü oldu. Mansell'a o yılın ardından Ferrari 640'ın 109 numaralı şasisi verildi.

Mansell ayrıca 2005 ve 2006 yıllarında katıldığı Grand Prix Masters aracını, Birkin Seven Sprint ve iC Modulo M89'u açık artırmaya çıkardı.

Tüm bu araçlar 14 Mayıs'ta Monako'da düzenlenecek RM Sotheby's müzayedesinde açık artırmaya çıkarılacak.

Nigel Mansell in actie met de Ferrari 640.

Nigel Mansell in actie met de Ferrari 640.

Foto: Motorsport Images

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