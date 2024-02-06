Mansell, Hamilton'ın Ferrari hayalini destekliyor: "Yaş bir faktör değil"
1992 F1 Dünya Şampiyonu Nigel Mansell, Lewis Hamilton'ın Ferrari ile sekizinci şampiyonluk arayışına destek vererek, 2025 yılında 40 yaşında Scuderia'ya katıldığında Hamilton için yaşın önemli olmayacağı konusunda ısrar etti.
Hamilton'ın 2025 itibariyle Ferrari'ye transfer olacağı haberi büyük spekülasyon yarattı.
Mercedes pilotunun Charles Leclerc'e karşı nasıl bir performans sergileyeceğine dair spekülasyonlar sürerken, bu hamle yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton için kariyerinde çok geç olup olmadığı tartışmalarını da alevlendirdi.
1992'de Williams ile Dünya Şampiyonluğu'nu kazandığında 39 yaşında olan Mansell, yaşla ilgili endişeleri göz ardı ediyor ve motivasyonun daha önemli bir faktör olduğunu söylüyor.
Mansell, BBC Sport'a verdiği demeçte, "İnsanlar Lewis'in artık çok yaşlı olduğunu söylüyor."
"Ben şampiyonluğumu 39 yaşında kazandım ve devam edebilirdim, ama işin içine politika girdi."
"Ama Lewis motive olursa, çok olmasa da birkaç yılı daha olacak. Bence bu harika bir şey." dedi.
Fernando Alonso'nun geçen sezon Aston Martin ile 42 yaşında F1'de gösterdiği performans Mansell'in görüşünü daha da güçlendiriyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mansell geleceğe baktığında Hamilton, Verstappen ve diğerleri arasında büyük mücadeleler bekliyor.
Mansell, "Evet, Lewis bunu yapabilir ama eminim Max onu durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır."
"Ama bence önümüzde harika bir Formula 1 sezonu var ve 2025'te de kesinlikle heyecan verici bir sezon geçireceğiz gibi görünüyor." dedi.
Hamilton 2025'te, 1989'da Mansell'den bu yana Ferrari için yarışan ilk İngiliz olacak. Mansell, kendisine 'Il Leone' lakabını kazandıran yarış stili sayesinde kısa sürede Tifosi'nin kalbini kazanmıştı.
"Bence bu, taraftarlar için harika ve inanılmaz derecede dinamik."
"Lewis'in kariyerini Ferrari'de tamamlayacağını düşünüyorum, bu onun için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi, çünkü Ferrari'ye gitmek her şey demek."
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