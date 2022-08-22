Mansell: "Hamilton henüz gaza basmadı"
1992 F1 şampiyonu Nigel Mansell, Lewis Hamilton’ın "henüz ayağının tozunu atamadığını" ve bu durumun George Russell için bir fırsat oluşturabileceğini söylüyor.
Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kaçırdığı 2021 Abu Dabi GP'si, bazı tartışmalara yol açsa da, İngiliz pilotun bu yıl şampiyonluk için çekişeceği düşünülüyordu.
Ancak Mercedes yeni kurallara uyum sağlayamadı ve ilk iki sıradaki Ferrari-Red Bull şimdiye kadar önde olmayı başardılar. Dolayısıyla Mercedes'in şampiyon olma olasılığı, yaz tatiline girilirken ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.
Hamilton'ın yeni bir takım arkadaşı da var; Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Russell, ki bu aynı zamanda Mercedes için de sezonun ilk pole pozisyonuydu.
Sürücüler Şampiyonasında Hamilton 146, Russell 158 puanla 4. sırada yer alıyor.
Hamilton'ın formu son yarışlarda ciddi bir yükseliş gösterdi ve yedi kez dünya şampiyonu yaz arası öncesi art arda beş podyum elde etmiş durumda, ancak Mansell, Hamilton'ın henüz gaza bastığına inanmıyor.
Mansell, Adrian Flux ile yaptığı röportajda, “Hem George Russell'ı hem de Lando Norris'i seviyorum."
"Bence George, Lewis'in henüz ayağının tozunu atamadığına inanıyor. Lewis de sanırım ağırdan alıyor." dedi.
Yine de Mansell, Mercedes’te ilk sezonu olan Russell'ı ve McLaren pilotu Norris’i başarılardan dolayı övdü.
1992 şampiyonu, "Bence, Russell harika bir iş çıkarıyor, Lando da araç içinde gösterdiği performanslarla harika sonuçlar elde etti."
"Her yarışta ne kadar rekabetçi olduklarını görüyoruz."
"Önde başlıca üç takım var; Red Bull, Ferrari ve Mercedes. Ara sıra podyuma çıkmak için atak yapanlar olabilir, ancak bunu genelde elde eden belli başlı üç takım var." dedi.
Çeviri: Asya Kalpar
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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