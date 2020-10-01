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Formula 1 / Son dakika

Mansell: "Formula 1'i aşırı steril hale getirmek büyük bir hata"

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Mansell: "Formula 1'i aşırı steril hale getirmek büyük bir hata"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Nigel Mansell, F1'in günümüzde çok steril bir spor olduğunu düşünüyor ve bunun büyük bir hata olduğuna inanıyor.

Nigel Mansell, Formula 1'de uzun süre yarışan pilotlardan bir tanesiydi ve F1'in pek çok döneminde yer aldı.

Pek çok aracı kullanan ve önemli sürücülere karşı yarışan Mansell, 1992'de Williams'la şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Ancak o da kariyeri boyunca kaza yapan ve önemli sakatlıklar geçiren sürücülerden bir tanesiydi.

Daily Mail ile özel bir röportaj veren Mansell, Formula 1'i aşırı sheril ale getirmenin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Mansell, “Kariyerime dönüp bakarsam hiç pişmanlığım var mı? Yaklaşık üç hasarlı omurga, kırık kollar, kırık/ezik bacaklar ve sol omzumdaki titanyum bir platinle... Hangi cerraha sorarsanız sorun, bu tür yaralanmaların ömür boyu sizinle kalacağını söylerler."

"Benim yarıştığım günlerde sürücüler sık ​​sık hayatını kaybederdi. Bu, sizin ruhunuzu ciddi olarak etkiliyordu. Gilles Villeneuve benimle arkadaştı ve birbirimize yakındık. Bana tavsiyeler verirdi. Bu yüzden Zolder'da geçirdiği trajik kazayı asla unutmayacağım. Onun hemen arkasındaki aracın içindeydim ve neler olduğunu gördüm. Aracının havada nasıl taklalar attığını gördüm, nasıl düştüğünü gördüm. Araçtan nasıl fırladığını gördüm. Bedeninin çitlere nasıl  savrulduğunu gördüm.  Geçmişe baktım ve neredeyse hiç şansının olmadığını fark ettim. Şimdiye kadar tanık olduğun en şoke edici şeydi. O zaman çok üzülmüştüm ve hâlâ üzülüyorum."

"Seksenlerde ve doksanlarda, Formula 1 çok ciddi ve riskli bir işti. Ölmeseydiniz bile, pistin hemen yanındaki bariyerlerde ciddi şekilde yaralanabilirdiniz... Kimse kendilerini neyin beklediğini bilmiyordu."

"Ayrton Senna'nın ölümü motor sporları için bir felaketti ve her şeyi sonsuza dek değiştirdi. Hem olumlu hem de olumsuz değişiklikler meydana geldi. Ne yazık ki dünyadaki tüm yarış pistlerini tamamen steril hale getirdi ve bu korkunç bir hata."

"Formula 1 daha önce, iyi pilotları vasatlardan ayıran inanılmaz bir spordu. Gerekli yeteneğe sahip olmadan bir viraja 200 mil hızla giremezdiniz, ancak şimdi her şey farklı."

"Lewis o zaman da başarılı olurdu, ama bu dönemleri karşılaştırmak zor. Pek çok harika sürücü, o dönemlerde basit bir kaza geçirdi ve bacaklarını, kollarını ya da bir yerlerine kırdıkları için kariyerlerine devam edemediler."

"Bugün, pilotlar bazen korkunç hatalar yapıyor ve yara bile almıyorlar. Araç içerisinde zar zor terletiyorlar ve sanki bir kuaförden çıkmış gibi görünüyorlar. Benim zamanımın güzel yani, 180 Grand Prix'ye katılsaydınız ve hâlâ hayatta olsaydınız, geriye bakarak harika bir kariyeriniz olduğunu söylerdiniz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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