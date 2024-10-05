Mansell: "Ferrari'ye geçerek 'büyülü bir adım' atan Hamilton, 2025'te şampiyonluk mücadelesi verecek"

Yedi kez F1 şampiyonu olan Hamilton, Michael Schumacher ile birlikte sahip olduğu rekoru gölgede bırakacak sekizinci şampiyonluğunu elde etmek için 2025 yılında Ferrari'ye geçecek.

Hamilton, 1989-1990'da Mansell'den bu yana Scuderia için yarışan ilk tam zamanlı İngiliz sürücü olacak.

1991'de Williams'a geçmeden önce Ferrari için üç grand prix kazanan ve ertesi yıl tek şampiyonluğunu elde eden Mansell, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini 'büyülü bir adım' olarak nitelendirdi.

Top Offshore Sportsbooks'a verdiği demeçte, "Her zaman bir Lewis Hamilton hayranı oldum ve onun gelmiş geçmiş en iyilerden biri olacağını tahmin ettim."

Nigel Mansell, Williams at the press conference Fotoğraf: Ercole Colombo

"O bunu başardı. Bence Formula 1 kariyerini Ferrari'de sonlandırmak, onun için büyülü bir adım."

"Lewis'e doğru aracı verdiğiniz takdirde gerekeni yapacaktır. Bu yüzden Ferrari'de muhteşem bir zaman geçireceğine inanıyorum."

"Yeniden motive olacak ve bence 2025'te Dünya Şampiyonluğu için mücadele edecek."

"O birinci sınıf bir pilot. Kimse onun başarılarını elinden alamaz." şeklinde konuştu.