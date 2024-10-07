Mansell: "Ferrari, Newey konusunda oldukça 'dar görüşlü' davrandı"
1992 F1 Dünya Şampiyonu Nigel Mansell, Ferrari'nin Adrian Newey'i takıma getirmek için 'yeterince uğraşmamaları' sebebiyle dar görüşlü davrandıklarını söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Geçtiğimiz ay Newey, 2025'te Aston Martin'e yönetici teknik ortak olarak katılacağını duyurdu.
Mayıs ayında Red Bull'dan ayrıldığını açıkladıktan sonra Ferrari ile sözleşme imzalamanın Newey için en iyi seçenek olacağı konuşuluyordu.
Ancak Ferrari'nin Newey için bir teklif savaşına sürüklenmeye isteksiz olduğu ve Vasseur'ün Newey'nin mali ve güç taleplerini kabul etmeye hazır olmadığı söyleniyor.
Mansell, Newey ile birlikte 1992 yılında Williams F14B ile F1 şampiyonluğuna ulaşmadan önce 1989-1990 yılları arasında Ferrari'de iki sezon geçirdi.
Top Offshore Sportsbooks'a konuşan Mansell, Ferrari'nin Newey'i kaybetmekle büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyor.
"Bence Aston Martin, Newey için muhteşem bir fırsat."
"Bu akıllıca bir adım çünkü Ferrari'nin politikalarıyla ve bununla birlikte gelen şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacak."
Adrian Newey, Aston Martin Formula 1 Takımı, Lawrence Stroll, İcra Kurulu Başkanı, Aston Martin Formula 1 Takımı
Fotoğraf: Aston Martin Racing
"Bence Ferrari onu almak için daha fazla uğraşmalıydı, ama Aston Martin'i tebrik ederim."
"Bence Aston Martin'de yapabilecekleri onun şimdiye kadarki en büyük başarısı olabilir çünkü takımı çok hızlı bir şekilde değiştirebilir. Bence önümüzdeki yıl, bu yıla kıyasla çok daha rekabetçi olacaklar."
Ferrari'nin Newey için harekete geçmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, Mansell şunları söyledi: "Ferrari'nin muhtemelen Adrian'ın istediği maaşa karşı çıktığını duyar duymaz şaşırdım. Bence bu konuda dar görüşlü davrandılar."
"Bir fırsatı kaçırdılar çünkü Adrian Newey'i kim alırsa alsın harika birkaç yıl geçireceği neredeyse kesin. Aston Martin onu güvence altına alarak çok özel bir şey yaptı."
"İnsanlar Adrian'ın Red Bull ile geçirdiği son birkaç yılda pek de mutlu olmadığını ve şimdi İngiltere'de, Aston Martin'de olmanın ona daha fazla enerji sağlayacağını göz ardı ettiler."
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