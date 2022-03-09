Mansell: "Ferrari'nin başarılı olması gerekiyor"

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Ferrari, son pilotlar şampiyonluğunu 2007, son takımlar şampiyonluğunu ise 2008 yılında kazanmıştı. İtalyan ekip, o günden bu yana birkaç kez şampiyonluk savaşı verse de hiçbir zaman sonunu getiremedi.

Hatta Ferrari, son iki senede tek bir yarış dahi kazanamazken, 2022'de, yeni kurallarla beraber durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Nigel Mansell, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Ferrari'den artık şampiyonluk beklendiğinin altını çizdi.

Mansell'ın açıklamaları şöyle oldu: "Ferrari ve McLaren en iyi takımlara çok daha yakın görünüyor. Yeni araçlar daha fazla takımın yarış kazanmasını sağlamalı. Eğer durum böyleyse gerçekten güzel olurdu."

"Ferrari başarılı olabilir, olması da gerekiyor. F1'deki en büyük takımdan bahsediyoruz. Oradaki tutku, taraftarlar ve insanlar inanılmaz. Orada çok iyi yıllar geçirdim. Şimdi yarışlar hatta şampiyonluk savaşları vermeleri gerekiyor. Bunu çok uzun süredir yapamıyorlar."

"Ferrari'de sık sık tartışmalar ya da anlaşmazlıklar olur. Ancak herkes birleştiğinde, o zaman onlardan daha iyi bir takım yoktur. Bence bu sefer birbirlerine kenetlendiler ve önlerinde başarılı bir 2022 sezonu var."

"Hem Charles hem de Carlos şampiyonluğu kazanmaya hazır. Yıllardır en iyi sürücülere yakınlar ve en yüksek seviyede çok tutarlı performanslar sergilediler."

Mansell'ın değindiği bir diğer konu ise Lewis Hamilton ve Max Verstappen savaşıydı.

"Abu Dhabi'de yaşananlardan ötürü suçlanacak kimse yok. Verstappen suçlanamaz, Lewis olamaz, takımlar olamaz. Sadece bir karışıklık vardı ve tüm bunlar yaşandı. Temelde FIA ile ilgili bir şey. Fakat sürücülerin ikisi de harikaydı. Her halükarda Verstappen şampiyonluğu hak etti. Fakat bu olaylar dünyayı ikiye böldü: Max'i destekleyenler şampiyonluğu Max'in kazandığına inanıyorlar. Lewis taraftarları ise Lewis'in şampiyon olması gerektiğini düşünüyorlar. Her iki sürücü de elinden geleni yaptı ve sezon sonunda yaşananlar çok üzücüydü. Ya da Hollandalı iseniz... Çok iyiydi!"

Nigel Mansell, Riccardo Patrese Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images