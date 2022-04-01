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Malezya, yeniden F1'e ev sahipliği yapmayı planlamıyor

Sepang Uluslararası Pisti'nin (SIC), bazı tarafların çabalarına rağmen, yakın gelecekte yeniden F1'e ev sahipliği yapma planı yok.

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Malezya, yeniden F1'e ev sahipliği yapmayı planlamıyor
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SIC CEO'su Azhan Shafriman Hanif, hükümetin Covid-19 salgını sonrasında insanların hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olma çabalarını dikkate aldıktan sonra şu an için yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapmanın zamanı olmadığını düşündüğünü ve F1'in geri dönmek istemesi durumunda, özellikle bütçe ve çeşitli tarafların destekleri açısından göz önünde bulundurmaları gereken detaylar olduğunu da söyledi.

Yerel medyayla yaptığı bir toplantıda Hanif, "Büyük resme bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. F1'in markalaşma, istihdam sağlama ve diğer birçok faktör açısından sadece şirkete değil, Malezya'ya da nasıl fayda sağlayabileceğine önem vermeliyiz."

"Bu nedenle, nispeten yüksek bir katılımcı ücreti ödediğinizde, getiri sadece SIC açısından değil, genel anlamda yüksek olmalıdır" dedi.

Sepang Circuit Atmosphere

Sepang Circuit Atmosphere

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Hanif yine de, F1'den bir teklif gelmesi durumunda, hükümet ve özel sektörün desteğiyle yarışı Malezya'ya geri getirme çabalarına tamamen destek vereceğini de vurguladı.

Daha öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, hükümetin F1'in ülkeye geri getirilmesine katkıda bulunmak için özel sektörün yardımını memnuniyetle karşılayacağını söylemiş, yarışı geri getirmenin 200 milyon Malezya Ringgiti'nden fazlaya mal olacağını belirtmişti.

Formula 1, 1999-2017 arasında kesintisiz 19 sene boyunca Malezya'da yarış düzenledi. Son yarış olan 2017 Malezya GP'sine üç günde 110.604 seyirci katılmış, yalnızca Pazar gününe katılım gösteren seyirci sayısı 56.015 olmuştu.

Yarışı ise Max Verstappen kazanmış, son şampiyon 20. doğum gününün bir gün ardından kariyerinin ikinci galibiyetini elde etmişti.

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