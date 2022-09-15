Malezya, Formula 1'e dönmeyi düşünmüyor

Malezya, 1999 yılından itibaren Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış ve buradaki yarışlar her zaman heyecan verici geçmişti.

Ancak yetkililer, 2017 sezonunun ardından Formula 1 takviminden ayrılmaya karar verdiler ve o günden bu yana zaman zaman dönüş spekülasyonları olsa da, kararlarından geri adım atmadılar.

Görünüşe bakılırsa F1'in yüksek maliyeti ve yeterince gelir elde edilememesi, yarışın kısa vadede mümkün olmadığı anlamına geliyor.

Sepang Pisti'nin CEO'su Azhan Shafriman Hanif, gazetecilere verdiği demeçte, Formula 1'in önümüzdeki yıllarda Malezya'ya dönmeyeceğini doğruladı.

Hanif, "Bu noktada Formula 1'e geri dönmeyi düşünmüyoruz."

"Henüz bu konuyla ilgili bir planımız yok. Belki iki-üç yıl sonra ekonomik anlamda istikrar yakaladığımız zaman bunu tekrar düşüneceğiz."

"Fakat Formula 1'in dönüşünün en gibi faydalar sağlayacağına bakmamız lazım. Yani nasıl bir etki elde edeceğimizi anlamamız, yeniden markalaşma, platformdan para kazanma, teknoloji transferi, yetenek geliştirme ve çevresel sürdürülebilirlik hakkında düşünmemiz gerekiyor."

"Singapur örneğinden yola çıkarsak, bu etkinliği bir yarış olarak değil, konserler ve partilerin içinde bulunduğu bir eğlence ya da karnaval olarak lanse ettiler ve doğru şeyi yaptılar."

"Formula 1 Malezya'ya dönerse, yarış olmaktan daha fazlası olmalı."

"Formula 1 yarışı düzenlemenin başka bir nedeni olmalı." dedi.