Malezya, F1'e dönüşünü sadece bir "zaman meselesi" olarak görüyor

Sepang pisti 2017 yılında son kez Malezya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ardından yarış mali sebeplerden ötürü F1 takviminden ayrılmıştı.

Malezya'nın adı o günden bu yana Formula 1'e dönüşle anılıyor fakat hiçbir zaman somut bir hal alamadı.

Malezya motor sporları federasyonu başkanı Tan Sri Mokhzani Mahathir, yerel New Straits Times gazetesine verdiği son röportajda Formula 1'in Malezya'ya dönüşünün zaman meselesi olduğunu açıkladı.

Tan Sri Mokhzani Mahathir, "Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmakta herhangi bir sorun görmüyoruz."

"Asıl soru bunun için kimin ödeme yapacağı ve bizim bunu karşılayıp karşılayamayacağımız."

"Şu anda bir Grand Prix düzenlemenin ne kadara mâl olduğunu bilmiyorum fakat 2017'den daha pahalı olduğu kesin."

"Yıllar geçtikçe Formula 1 daha popüler hale geldi. Netflix sayesinde şampiyonanın yeni bir izleyici kitlesi var, bu nedenle artık pek çok ülke Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak istiyor."

"Fakat Sepang'ı en zorlu pistlerden biri olarak nitelendiren ve takvime geri dönmesini isteyen pilotlar var."

"Ayrıca Formula 1 ile iyi bir ilişkimiz de var. Onları ilk görüşmelere başladığımız 1996 yılından beri tanıyoruz."

"Dolayısıyla Formula 1'in bize geri dönmesi sadece bir zaman meselesi." dedi.