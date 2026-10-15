Formula 1 Singapur GP
Malezya, F1'e dönüş için planını hazırladı
Yarışın birkaç yılda bir düzenlenmesi gündemde.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 15 Eki 2026 11:00
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Sepang Pisti, bu yıl dokuz yıllık aranın ardından yeniden Formula 1'e ev sahipliği yaptı.
Yarış, Bahreyn Grand Prix'sinin yerine düzenlendi. Organizasyonun başarılı geçmesi ve tribünlerin tamamen dolması, Malezya'da bu deneyimi tekrarlama isteği yarattı. Ancak ülke, yarışı her yıl düzenlemek yerine birkaç yılda bir yapmayı düşünüyor.
Plan kapsamında Malezya'nın, Formula 1 takviminde yer alan bir veya daha fazla pistle dönüşümlü olarak yarışa ev sahipliği yapması gündemde.
Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Mohammed Taufiq Johari, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Başka bir ülkeyle iş birliği yaparak yarışı birkaç yılda bir düzenleme önerisi mevcut."
"Bu fikri görüşmeye başladık ve hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığını değerlendiriyoruz.”
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- Motorsport.com Ekibi
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