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Formula 1 / Son dakika

Maldonado, 2020'de Vettel-Leclerc arasında daha fazla sorun bekliyor

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Maldonado, 2020'de Vettel-Leclerc arasında daha fazla sorun bekliyor
Ekleyen:
, Editör
17 May 2020 18:43

Pastor Maldonado, Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağının açıklanmasıyla birlikte normalden daha farklı bir sürüş yapacağını düşünüyor.

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından takımdan ayrılacağını açıkladı ve bu açıklama, 2020 sezonunun öncesinde geldi.

Bunun takım içi dinamiklerini nasıl etkileyeceği bilinmiyor çünkü geçen Charles Leclerc'le zaman zaman sorunlar yaşamışlardı.

Eski F1 pilotu Pastor Maldonado'ya göre açıklamanın zamanlaması çok yanlış ve bu, ikili arasındaki dengeleri daha da olumsuz etkileyecek.

"Bu açıklamanın çok erken geldiğini düşünüyorum ve bunun sonucu olacak. Bu, takımın performansını da etkileyebilir."

"Geçen yıl iki sürücü arasında sorunlar olduğunu gördük. Vettel gideceğini zaten biliyorsa bu yıl hiçbir sorun olmayacağını kim garanti edebilir? Vettel takım emirlerine saygı gösterecek mi? Bilmiyoruz, bilemiyorum. Bu Ferrari için büyük bir zayıflık olacak. Geçen yıl zaten bunu gördük."

"Bu sezon yapılırsa iki taraf için de zor olacak. Duyuruyu yaptıktan sonra nasıl birlikte çalışacaklar? Zor bir durum. Umarım Sebastian'ın kariyeri boyunca başardığı şeylere saygı duyarlar. O harika bir adam, harika bir pilot ve Formula 1'de önemli yerleri hak ediyor."

Maldonado, Vettel'in ayrılık kararın da destek verdi. Çünkü Venezuelalı pilota göre Vettel, takım tarafından artık istenmiyordu.

"Takımda olumsuz bir dönem geçiriyordu. Bir pilot neden kendisini böyle olumsuz hisseder ki? Aynı şeyi Juan Pablo Montoya'nın McLaren'a gittiği zamanda da gördük. Sadece kendiniz için değil, etrafınızda bulunan herkes ve her şey için negatif bir anı yaşıyorsunuz. Bu yüzden artık bir takımda istenmediğinizde ve hoş karşılanmadığınızda, verdiği kararı vermek en iyisidir."

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Sıralamalar ilk üç: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team

Sıralamalar ilk üç: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, McLaren, ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team
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Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams F1 Team
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Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Pastor Maldonado, Williams
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Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T ve Pastor Maldonado, Lotus F1 E23 pozisyon için mücadele ediyor

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T ve Pastor Maldonado, Lotus F1 E23 pozisyon için mücadele ediyor
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T ve Pastor Maldonado, Lotus F1 E23 pozisyon için mücadele ediyor

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T ve Pastor Maldonado, Lotus F1 E23 pozisyon için mücadele ediyor
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Fotoğraf: XPB Images

Romain Grosjean, Lotus F1 Takımı ile Sebastian Vettel, Ferrari, Jenson Button, McLaren ve Pastor Mal

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Editör Kemal Şengül

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