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Formula 1 / Son dakika

Maldonado: "Verstappen'in başardıkları 'normal' değil"

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Maldonado: "Verstappen'in başardıkları 'normal' değil"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 May 2020 11:02

Eski F1 pilotu Pastor Maldonado, Max Verstappen'in henüz 22 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar Formula 1'de yakaladığı başarıların inanılmaz olduğunu söyledi.

Maldonado, 2011-2015 yılları arasında Formula 1'de mücadele etti ve 2012 yılında İspanya GP'de zafere ulaşmayı başardı. Maldonado, 2015 yılında Max Vertappen'e karşı yarıştı ve bazı yarışlarda ikili arasında mücadele de vardı.

Şimdi 35 yaşında olan Venezuelalı pilot, Verstappen'in çok hızlı olduğunu ve şimdiye kadar başardıklarının "şaşırtıcı" olduğunu belirtti.

“Basın bence başlangıçta onun için biraz fazla sertti. Sonuçta henüz 18 yaşında Formula 1'de yarışmaya başlayan bir çocuğun hata yapması son derece normaldir. Şimdiye kadarki hızı ve elde ettiği şeyler normal değil."

“Sadece bir sürücü olarak değil, aynı zamanda bir kişi olarak da çok gelişebilir ve büyüyebilir. Bu yüzden ona biraz daha zaman vermelisiniz."

"Yeni nesilden bir pilot seçmek zorunda kalırsam, Max'in en güçlüsü olduğunu söyleyebilirim. Bunu elde ettiği sonuçlara bakarsanız da görebilirsiniz."

"Takım arkadaşı, son derece güçlü bir sürücü olan Daniel Ricciardo'ydu ve hemen aynı seviyede performans sergiledi. Bu, onun kadar iyi olduğu hakkında çok şey söylüyor."

Maldonado, geçmişte Lewis Hamilton'ın da hatalar yaptığını ancak sonunda çok iyi bir sürücü haline geldiğine dikkat çekti.

"Hamilton'un bile Formula 1'e ilk girdiği zaman çok fazla hata yaptığını ve herkesin onun hakkında olumsuz konuştuğunu hatırlıyorum. Eleştiriler gelmesi çok normal."

"Ama bence şu an durum gençler için daha kolay. Çünkü geçmişte, pek çok sürücü Formula 1'deki yerlerini korumak için çok çalışmak zorundaydı. Mesela Jarno Trulli ve Giancarlo Fisichella gibi."

"Günümüzde Formula 1'e giriyorlar ve mükemmel bir araç onları bekliyor. İhtiyaç duydukları her şeyi alıyorlar."

"Takımlar genç sürücülerin daha az maliyetli olduğunu, daha fazla gelişebileceğini ve takımda daha uzun süre kalabileceklerini kabul etti. Yani birkaç yıl öncesine göre pazar çok farklı."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Pastor Maldonado
Editör Erwin Jaeggi

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