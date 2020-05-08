Maldonado: "Ferrari'de yarışabilirdim"

2010 yılında GP2 şampiyonluğunu kazanan Maldonado, 2011'de Williams'la Formula 1'e girdi ve 2012 İspanya GP'de kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Daha sonra Lotus Formula 1 takımında yarıştı ve 2016 öncesinde takımdan gönderildi. Sonrasında LMP2'de yarışsa da, 2020 için hiçbir takımla anlaşamadı.

Şu anda 35 yaşında olan Maldonado, F1 kariyerinde zaman zaman güçlü performanslar sergilese de genellikle karıştığı olaylar ve kazalarla gündeme geldi.

Ancak Maldonado, 2012'deki güçlü performansının ardından Ferrari de dahil olmak üzere çok sayıda takımla görüştüğünü söyledi.

O dönem PDVSA'nın 50 milyon dolarlık sponsorluk paketiyle yarışan Maldonado, "Zafer kariyerime ivme kazandırdı. Barcelona'daki bu yarış Formula 1'deki henüz 24. yarışımdı. Oysa F1 şampiyonları da dahil olmak üzere pek çok Formula 1 sürücüsü, ilk zaferlerini bundan daha sonra almaya başladılar."

"Genç bir kazanandım, ama o dönem Williams'ın yaşadığı sorunlar vardı. Pek çok takım benimle ve etrafımdakilerle konuşup, gelecek için planlarımın ne olduğunu göörüşmek istiyordu. Ama bunlar yakın gelecek için değildi. Çünkü Williams ile uzun vadeli bir sözleşmem olduğunu biliyorlardı."

Slider Liste Pastor Maldonado, Lotus E23 1 / 10 Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images Daniil Kvyat, Scuderia Toro Rosso STR9, Pastor Maldonado, Lotus E22 2 / 10 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Pastor Maldonado, Lotus E23 with glowing brake disc 3 / 10 Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images Pastor Maldonado, Lotus E23, ve Felipe Massa, Williams FW37 4 / 10 Fotoğraf: LAT Images Romain Grosjean, Lotus F1 E22 ve Pastor Maldonado, Lotus F1 E21 5 / 10 Fotoğraf: XPB Images Romain Grosjean, Lotus F1 E22 ve takım arkadaşı Pastor Maldonado, Lotus F1 E21 6 / 10 Fotoğraf: XPB Images Romain Grosjean, Lotus F1 E22 ve takım arkadaşı Pastor Maldonado, Lotus F1 E21 7 / 10 Fotoğraf: XPB Images Pastor Maldonado, Lotus F1 Takımı 06 8 / 10 Fotoğraf: XPB Images Pastor Maldonado, Lotus F1 Takımı ve Kamui Kobayashi, Caterham F1 Takımı 9 / 10 Fotoğraf: XPB Images Pastor Maldonado, Lotus F1 Takımı ve Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

İlginç şekilde Maldonado, puansız geçirdiği 2013 sezonunun ardından Williams'tan ayrılıp, 2013'te galibiyet için savaşan Lotus'a katıldı.

Ancak 2014'te her şey tepetaklak oldu ve Lotus arkalarda sürünürken, ayrılma kararı aldığı Williams şampiyona ikincisi oldu.

Maldonado, "2013 yılında, gridin en güçlü ikinci Formula 1 takımı olan Lotus ile görüşmeler yapmaya başladık. O yıl yarış kazanmışlardı ve iyi bir seçenek gibi görünüyordu."

"Ancak onlara geçtiğim zaman kurallar tamamen değişti. O yıl hibrit güç üniteleri geldi ve takım kendini ekonomik anlamda zor bir durumun içerisinde buldu. Pek çok sponsorunu kaybettiler."

"Araçta sürekli patlayan Renault güç ünitesi vardı. Sadece sezonun ikinci yarısında bitiş çizgisine ulaşmayı başarabilidim. Her şey ters gitti." dedi.

2015 sonrasında Renault'dan gönderilen Maldonado, Sauber'le görüşmelere başladı.

"2015'in sonunda Sauber'e geçme fırsatım vardı. Ancak galibiyet elde ettikten ve kendimi pek çok sürücünün önüne geçebileceğime ikna ettikten sonra, zafer ve şampiyonluk için savaşmasam bile, en azından puan için savaşma fırsatı verebilecek bir takıma gitmek istiyordum."

"O anda müsait olan takımların hiçbiri bana bunu veremezdi, bu yüzden ayrılmaya karar verdik."

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