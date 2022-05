Miami GP, "sahte marina" konusunda nasıl son gülen olacak?

Pistin 6, 7 ve 8. virajlarında özel su tasarımlı kaplama üzerinde 10 adet yatın yer alması, sosyal medyada bazı ilginç görüntülerin çıkmasını sağladı.

Twitter'da Matt Amys tarafından paylaşılan bir videoda, bir adam denize atlarmış gibi atlıyor ve sert yüzeyin üzerine düşüyor. Bu video 3 milyondan fazla izlenme aldı.

Şu ana kadar Miami GP'yle alakalı taraftarların vermiş olduğu tepkiler de farklı farklı oldu.

Bazıları, pist tamamen farklı bir şey sunmaya çalıştığı benzersizliği savunurken, diğerleri ise bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi.

Ancak Miami GP organizatörlerinden Miami Dolphins ve Hard Rock Stadium CEO'su Tom Garfinkel, yapılan eleştirilerin endişe verici olmadığını düşünüyor.

Garfinkel, herkesin Miami GP hakkında konuşuyor olmasının memnun edici olduğunu ve gülünecek şeylerin olmasının olumsuz olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Garfinkel, "Kendimizi aşırı ciddiye almadığımızı düşünüyorum. Eğleniyoruz, öyle değil mi?"

"İnsanların eğlendiklerini düşünüyorum. O yatların arkasından yarışı izleyecek olanların eğleneceğini düşünüyorum. Ve onlar buna alaycı yaklaşarak eğlenen insanlar. Bence bu komik ve harika."

"Biz çok ciddiye almıyoruz. Bununla biraz eğlenmeye çalışıyoruz." dedi.

Photo by: Jon Noble

Garfinkel, orijinal Miami GP planında yer alan pistin gerçek marinadan geçeceğini, stadyuma yapay marina kurma fikrinin oradan çıktığını söyledi.

Garfinkel, "İlk başta pisti şehir merkezinde planlıyorduk. F1'in yatları içeren görüntü konusunda bazı fikirleri vardı."

"Bazı sebeplerden dolayı, daha da önemlisi şehir merkezinde iyi bir yarış pisti kuramayacağımızı düşünüp buraya (Hard Rock Stadyumu) gelince, F1'dekilere istedikleri yat görüntüsünü alacaklarını, yatların olacağını söyledim."

"Bana deliymişim gibi baktılar. Geri döndüğümde bunu beyaz tahta üzerinde çizdim ve 'Burada üzerinde yatlar bulunan bir marina istiyorum. Bunu yapacağız' dedim. Ve bunu yaptık. Çok eğlenceli oldu." dedi.

Önemli olan şey, sahte marina yatlarının, yalnızca pistin televizyonda daha iyi görünmesini sağlamayı amaçlayan alakasız aksesuarlar olmaması.

Bu yatlar, taraftarlar için oluşturulan eğlence bulvarının en dikkat çekici buluşma noktalarından birisi. Marina; barları ve restoranları olan çok katlı bir yat kulübünün yanında yer alıyor ve burada ayrıca şezlonglar ve oyun alanlarını içeren sahte bir plaj bulunuyor.

Yatlarda 400 şanslı taraftar yarış hafta sonunu takip etme fırsatına sahip olacak ancak etrafındaki tüm alan, güneş ışığını ve sunulanları içinize çeken binlerce parti misafiri ile çevrili olacak.

Photo by: Jon Noble

Sahte marinayı oluşturmak, organizatörler için pek kolay bir süreç olmadı. Yatları piste getirmek ve o sahneyi kurmak yaklaşık 10 ay sürdü.

Yatların taşınmasına sadece gece izin veriliyordu ve yatların, pist yüzeyine zarar vermemesi için özel tabanlar kullanıldı. En büyük yatın Miami'den piste getirilmesi 5 saat sürdü.

Bu çaba aşırı gibi görünse de, işleri yarım bırakmayan Miami'nin havasına çok uyuyor.

Garfinkel, her şeyden ziyade bir konuda çok netti. Marina veya pistin diğer ucunda 'gerçek' kum bulunan Hard Rock Beach Club gibi şeyler yapmak, harika yarış fırsatı sunacak bir pist hazırlanmasaydı hiçbir öneme sahip olmayacaktı.

Pilotlardan bazıları pistin sunacağı fırsatlar konusunda heyecanlı olduklarını dile getirmişlerdi. Garfinkel, yaptıkları ekstra çalışmaların buna katkı sağlayacağını düşünüyor.

Bilet fiyatlarının pahalılığına rağmen insanların hızlı bir şekilde biletleri alarak tüketmesi, verilen emeğe değdiğini gösteriyor.

Garfinkel, "Her şeyden önce birinci öncelik, yarış için harika bir pist oluşturmaktı. Dolayısıyla gerçekten pilotların sürmek ve takımların gelmek istediği bir pist yaparsak, o zaman taraftarlar için harika olacağını düşündük. Yani bu birinci öncelikti."

An advertising board on the water

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images