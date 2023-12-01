Mahkemeden İstanbul Park için tahliye kararı!
Bir süredir devam etmekte olan davada, Intercity'nin İstanbul Park pistini boşaltması yönünde karar çıktı.
İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk kez Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Pisti’ne tahliye kararı çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2003 tarihinde büyük hissedarları arasında TOBB ve İstanbul Ticaret Odası olan Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) ile sözleşmesi 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.
Türkiye Grand Prix’sinin, 2011'den sonra Formula 1 takviminden düşmesinin ardından İstanbul Park’ın işletmecisi FİYAŞ, pisti 10 yıllığına kiraya çıkardı. Bu ihalede pist Intercity'ye kiralandı.
Intercity'nin anlaşması 18 Temmuz 2023'te sona erdi ancak Intercity, pisti boşaltmadı ve bu konu taraflar arasında anlaşmazlığa sebep oldu.
Bu durum pek basına yansımamıştı ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahliye sürecinin 24 Temmuz 2023 tarihinde başlattığı öğrenildi.
SÖZCÜ’nün edindiği belgeye göre, yüklenici firma FİYAŞ’tan taşınmazı tahliye ederek boş bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi istendi.
FİYAŞ’ın ise 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle taşınmazı tahliye sürecine kadar olan kullanım bedelini de ödeyerek boş bir şekilde teslim edeceğini bildirdiği belirtildi.
İstanbul Park’ın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından pist için 2024 yılında yeni bir ihale düzenleneceği öğrenildi.
İstanbul Park en son 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.
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