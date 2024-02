Mahkeme kararı, Mercedes'in 2021 Abu Dabi itirazının sonuçsuz kalacağını gösteriyor

Eylül ayında Spielberg'de düzenlenen Uluslararası GT Open etkinliğinde güvenlik aracının benzer bir tartışmalı kullanımının ardından FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi, yarış direktörünün yaptığı bir hata nedeniyle nihai sonucun iptal edilmesinin yanlış olacağını açıkladı.

Bu dava, Mercedes'in Abu Dabi yarışından sonra temyize gitmesi halinde ICA'nın[Uluslararası Temyiz Mahkemesi] nasıl bir düşünce yapısına sahip olacağını gösteriyor.

2021 sezon finalinde yarış direktörü Michael Masi, güvenlik aracı periyodunun ardından yarışı bir tur kala yeniden başlattığında yerleşik protokollere uymamıştı.

Yeni lastikler için pite giren Max Verstappen, son turda Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardı ve dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yarıştan sonra Mercedes iki itirazda bulundu. Bunlardan ilki Verstappen'in Hamilton'ı güvenlik aracı altında geçtiği, ikincisi ise Masi'nin kurallara uymadığı gerekçesiyle. Çünkü tüm araçların kendilerini geçmesine izin verilmediği iddiasıydı. Uzun müzakerelerin ardından her iki itiraz da reddedildi.

Mercedes daha sonra temyiz başvurusunda bulundu ve takıma devam edip etmeme konusunda son kararını vermesi için 96 saat süre tanıdı. Bu süre Verstappen'e dünya şampiyonluğu kupasının verileceği FIA gala ödül törenine kadar uzadı.

Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA

Bu süre zarfında FIA, yarıştaki olayları tamamen gözden geçirmek için bir komisyon kuracağını doğruladı ve ödüllerin verilmesinin yaklaşmasıyla birlikte Mercedes sonunda itirazını sürdürmemeye karar verdi.

Takım yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Lewis ile birlikte F1 sezon finalinde yaşanan olaylara nasıl tepki vereceğimizi dikkatle değerlendirdik. Bize her zaman bu spora duyduğumuz sevgi rehberlik etti ve her yarışmanın liyakate göre kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Pazar günkü yarışta biz de dahil olmak üzere pek çok kişi olayların ortaya çıkış şeklinin doğru olmadığını düşündü."

"Pazar günü yarış sonucunu protesto etmemizin nedeni, Lewis'in liderliği ele geçirip dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerlemesinin ardından güvenlik aracı düzenlemelerinin yarış sonucunu etkileyecek şekilde yeni bir şekilde uygulanmasıydı."

"Sportif adalet adına itirazda bulunduk ve o zamandan beri FIA ve F1 ile yapıcı bir diyalog içindeyiz; böylece tüm pilotlar ve takımlar hangi kurallar altında yarıştıklarını ve bu kuralların nasıl uygulanacağını bilecekler."

FIA soruşturmasıyla ilgili olarak takım şunları ekledi: "Bu sporu bizim kadar seven her takım ve her taraftar için daha iyi bir F1 inşa etmek üzere bu komisyonla aktif olarak çalışacağız. FIA'yı bu süreçten sorumlu tutacağız ve bu vesileyle itirazımızı geri çekiyoruz."

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner shakes hands with second placed Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Avusturya GT vakasında da güvenlik aracı kullanılmış olsa da, olay biraz farklı gelişmişti.

Sarı bayrak sürecinin ardından yarışın yeniden başlama süreci yanlış grid pozisyonlarıyla gerçekleşmişti. Damalı bayrağın ardından Team Motopark sonucun değiştirilmesi ya da iptal edilmesi talebiyle bir itirazda bulunmuştu. Abu Dabi'de olduğu gibi bu protesto da yarış komiserleri tarafından reddedildi.

Ekip daha sonra temyize gitmiş ve bu temyiz başvurusu İspanyol federasyonunun mahkemesi tarafından değerlendirilmiştir. Hakimler, komiserlerin tam tersi bir görüş benimsemiş ve yarışın gerçekleşmesinden neredeyse bir ay sonra sonucu iptal etmiştir.

Bir başka takım, Optimum Motorsport, daha sonra davayı Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşıyarak bu karara itiraz etti. Konu geçen ayın başlarında görüşüldü. Tam sonuç ve açıklama bu hafta ortaya çıktı.

Mahkeme, ICA komiserlerin ilk kararını destekledi ve İspanyol mahkemesinin kararını iptal ederek yarış sonucunu pazar gecesi ilan edildiği şekliyle eski haline getirdi.

Sonuç olarak, Optimum McLaren sürücüleri Sam De Haan ve Charlie Fagg, Eastalent Racing Audi sürücüleri Christopher Haase ve Simon Reicher yerine şampiyon ilan edildi.

ICA[Uluslararası Temyiz Mahkemesi], 'yarış direktörünün yönetmelikleri ihlal ettiğini' belirtmiş, ancak önceki davalara ve yürürlükteki tüm yönetmeliklere atıfta bulunan kapsamlı bir açıklama yaparak, "mahkeme bu nedenle ne komiserlerin ne de NCA'nın [İspanyol ulusal mahkemesi] yarışı iptal etme yetkisi olmadığına karar vermiştir." demiştir.

ICA, yönetmeliklerde bir yarış sonucunu değiştirmesi veya iptal etmesi için hüküm bulunduğunu belirtmiş, ancak bu yetkinin "çok kısıtlı koşullar altında kullanılması gerektiğini" vurgulamış ve "[Uluslararası Spor] Kurallarının 1.1.1 Maddesinde yer alan ve bu ilkeyi 'temel' olarak tanımlayan 'sportif adalet' ilkesinin mahkemenin kararında merkezi bir rol oynaması gerektiğini" eklemiştir.

ICA, "yarış direktörü tarafından yapılan ihlalin ardından yarış sonucunu iptal etme veya değiştirme yetkisini kullanması halinde, adil olmayan bir durumu başka bir adil olmayan durum yaratarak düzeltmeye çalışacağını" da sözlerine ekledi.

ICA, "çıkarlar dengesi temelinde, mahkemenin sonucu eski haline getirmesi gerektiğine ve yarış sonucunu iptal etmek veya değiştirmek için özel yetkisini kullanmaması gerektiğine karar verdiği" sonucuna varmıştır.

ICA'nın Abu Dabi'den sonra benzer bir sonuca varacağının garantisi olmasa da, ki bu da FIA komiserlerinin pazar günkü sonucu olduğu gibi bırakmakta haklı olduğunu teyit ederdi, GT davası, davayı nasıl ele alacaklarına dair iyi bir gösterge sunuyor.

Ayrıca, benzer koşulların bir F1 yarışında tekrar ortaya çıkması halinde, gelecekte yapılacak herhangi bir itirazın başarılı olamayacağını da gösteriyor.