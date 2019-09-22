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Formula 1 / Singapur GP / Son dakika

Magnussen'in yavaşlamasına plastik poşet neden olmuş

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Magnussen'in yavaşlamasına plastik poşet neden olmuş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Eyl 2019 18:24

Haas takımı, Kevin Magnussen'in Singapur'da puan kazanmaya doğru ilerlerken aracına plastik bir poşet sıkışması nedeniyle performans kaybettiğini açıkladı.

Magnussen yarışı güçlü bir şekilde 8. sırada götürüyordu ancak son güvenlik aracı periyodunda ön kanadın sol kısmına plastik poşet sıkışması nedeniyle performans kaybedince gerilemekten kurtulamadı.

Haber resminde göreceğiniz poşet, Magnussen'in tur başına 4 sn civarında yavaşlamasına neden oldu. Takım bunun üzerine Magnussen'i pite almak zorunda kaldı.

Takım patronu Guenther Steiner, "Son güvenlik aracından sonra oldu. Bir anda yavaşladı."

"Birkaç tur devam etti ve o arada ön kanadı kontrol ettik. Mühendisler ön tarafta çok fazla downforce kaybı olduğunu söylediler. Ön kanadın kırıldığını düşündük."

"Kevin hiçbir şeye vurmadığını söylüyordu ancak o sürerken bunu göremiyordu."

"Bu yüzden pit stop yaptık çünkü çok fazla yere basma gücü kaybetmişti. Pite geldi, yeni lastikleri taktık ve poşeti çıkardık."

"Lastikler de gidiyordu bu yüzden pistte kalmanın bir manası yoktu. En azından yeni lastiklerle iyi bir tur atıp neler yapabildiğini görürdük." dedi.

Poşet nedeniyle mi puanları kaçırdıklarının sorulması üzerine Steiner, "Yardımcı olmadı. O poşet olmasaydı lastikler dayanır mıydı? Bilmiyorum." dedi.

Bag of Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Bag of Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Photo by: Haas F1 Team

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Singapur GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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