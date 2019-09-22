Magnussen'in yavaşlamasına plastik poşet neden olmuş

Magnussen yarışı güçlü bir şekilde 8. sırada götürüyordu ancak son güvenlik aracı periyodunda ön kanadın sol kısmına plastik poşet sıkışması nedeniyle performans kaybedince gerilemekten kurtulamadı.

Haber resminde göreceğiniz poşet, Magnussen'in tur başına 4 sn civarında yavaşlamasına neden oldu. Takım bunun üzerine Magnussen'i pite almak zorunda kaldı.

Takım patronu Guenther Steiner, "Son güvenlik aracından sonra oldu. Bir anda yavaşladı."

"Birkaç tur devam etti ve o arada ön kanadı kontrol ettik. Mühendisler ön tarafta çok fazla downforce kaybı olduğunu söylediler. Ön kanadın kırıldığını düşündük."

"Kevin hiçbir şeye vurmadığını söylüyordu ancak o sürerken bunu göremiyordu."

"Bu yüzden pit stop yaptık çünkü çok fazla yere basma gücü kaybetmişti. Pite geldi, yeni lastikleri taktık ve poşeti çıkardık."

"Lastikler de gidiyordu bu yüzden pistte kalmanın bir manası yoktu. En azından yeni lastiklerle iyi bir tur atıp neler yapabildiğini görürdük." dedi.

Poşet nedeniyle mi puanları kaçırdıklarının sorulması üzerine Steiner, "Yardımcı olmadı. O poşet olmasaydı lastikler dayanır mıydı? Bilmiyorum." dedi.