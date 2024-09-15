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Formula 1

Magnussen'in yarış yasağının ardından F1 ceza puanı sistemi kışın gözden geçirilecek

F1 yetkilileri, FIA ve takımlar, Kevin Magnussen’in mevcut sistem altında aldığı ilk yasak sonrası şampiyonanın ceza puanları sistemini gözden geçirip değiştirme olasılığını tartışmaya hazırlanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen'in 2024 Bakü yasağının ardından Formula 1'in ceza puanı sisteminin geleceği şampiyonanın paydaşları arasında kışın yapılacak bir toplantıda tartışılacak.

Magnussen'in 2024'ün ilk yarışlarında, özellikle de Mayıs ayındaki Miami yarışında yaptığı ihlaller nedeniyle 10 ceza puanına ulaşmasından bu yana, 12 puan sınırına ulaşan sürücülerin bir yarış için uzaklaştırılması sistemi F1 sürücüleri için önemli bir odak noktası oldu.

Haas pilotu Magnussen son olarak Monza'da Alpine pilotu Pierre Gasly ile çarpışınca iki ceza puanının yanı sıra 10 saniyelik bir zaman ceza daha aldı ve bu hafta sonu Azerbaycan'da yapılacak yarıştan men edildi. Magnussen’in yerini 2025’te Haas ile yarışacak Oliver Bearman alacak.

Gasly, Magnussen'e bu çarpışma nedeniyle verilen ceza puanlarına karşı çıkarak, sürücülere yarışta ceza verilmesinin yanı sıra ceza puanı eklenmesinin de adaletsiz olduğunu savundu. Birçok pilot Bakü’de konuyla ilgili yorum yaptı.

Bu hafta sonu yapılacak etkinlik için sürücülerin brifinginde bu konu gündeme geldi ve Gasly sıralama turlarından sonra FIA'nın sürücüleri dinledikten sonra mevcut kuralları gözden geçirmeye “açık” olduğunu açıkladı.

Gasly, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Evet, bu konuda ilerlemeyi talep ettim, çünkü bu şekilde bir ceza verilmesini kimse görmek istemez ve bu cezanın biraz ağır olduğu görüşü vardı.”

“Yani, evet, bence bu kesinlikle gözden geçirmeye ve ilerlemeye açık oldukları bir şey, ki en önemlisi de bu.”

Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24

Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport.com'un anladığı kadarıyla, ceza puanları sistemiyle ilgili bir inceleme süreci şu ana kadar F1'in paydaşları tarafından başlatılmadı.

Önce F1'in Spor Danışma Komitesi (FOM ve FIA yetkililerinin yanı sıra her takımın spor direktörlerinden oluşur) bu konuyu tartışacak.

 FIA, sezon içinde kuralların değiştirilmesine karşı olduğundan, bu toplantının sezon sonunda yapılması planlanıyor.

Eğer komite bir gözden geçirmenin gerekli olduğunu kabul ederse, bu gözden geçirme FIA tarafından gerçekleştirilecek ve herhangi bir kural değişikliği yönetmeliklerde oylanmadan önce F1'in paydaşlarına geri sunulacaktır.

Ancak ceza puanları sistemindeki değişiklikler küçük olabilir. FIA'nın Bakü toplantısında, 2024 sezonunda her yarışta verilen ceza puanlarının ortalamasının sadece 2.2 olduğunu belirttiği öğrenildi. Magnussen ile ilgili hakem kararlarının sayısı 17 olarak hesaba katıldığında, pilotların bu durumu daha iyi anladıkları ifade edildi.

F1’in ceza puanları kurallarına yönelik herhangi bir inceleme ve ardından gelen değişiklik, FIA’nın 2022 ve 2023 sezonlarının ardından tüm sportif kurallarını gözden geçirmesini takip edecek. Bu süreçte, pist sınırları ihlalleri gibi küçük hatalar ceza puanı eklenmeden cezalandırılmaya başlanmıştı.

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