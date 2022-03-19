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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Magnussen'in son iki haftası "çok inişli çıkışlı" geçmiş

Kevin Magussen, son iki haftasının "çok inişli çıkışlı" geçtiğini söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Magnussen'in son iki haftası "çok inişli çıkışlı" geçmiş
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Danimarkalı sürücü, Haas'ın Rus pilot Nikita Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından ikinci sezon öncesi testinde takım ile anlaşma imzaladı.

Haas daha sonra, kargolarının gecikmesi nedeniyle Bahreyn testinin ilk seansını kaçırdı. Takıma, kaybettikleri zamanı telafi etmesi için kalan test günlerinde ekstra zaman verildi ve Magnussen yeni aracıyla sadece bir test günü tamamlamış oldu.

Ancak Magnussen, Bahreyn GP sıralama turlarına, Q2'de hidrolik sorunları yaşamasına rağmen Q3'e kalabildi ve yedinci oldu.

Son iki haftası hakkında konuşan Magnussen, geri döndüğü için heyecanlı olduğunu ve dayanıklılık sorunları hâlâ olsa da puan için mücadele edebileceklerine güvendiğini söyledi.

Magnussen, Sky Sport F1'e, "Gunther'in araması, bunun şaşkınlığı ve daha sonra bunu gerçekleştirmeye çalışmak çok inişli çıkışlı oldu."

"Çözmem gereken bazı sıkıntılar vardı ve biraz gergindi."

"Sonra buraya gelmek, aracı ilk kez sürmek, boyun ağrıları... Aracın iyi olmasını umuyordum ama antrenmanlardan asla emin olamıyorsunuz, ardından sıralamada sorun yaşadım ve üçüncü bölüme çıkamayacağımı düşünüyordum. Çok inişli çıkışlıydı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Formula 1'de iyi bir araçta olduğum için inanılmaz şanslı hissediyorum. Çok eğlenceli."

"Antrenmanlarda uzun sürüşlerde hızımız iyiydi ama insanların hangi güçte ve yakıtta çalıştıklarını bilmiyorsunuz."

"Yedinci sıradan başlıyorsan puan için yarışmalısın. En büyük endişemiz dayanıklılık ancak umarım bunu başarabiliriz." dedi.

Magnussen ayrıca, Haas patronu Steiner'in, takımın potansiyeli veya performans seviyesi hakkında hiçbir garanti vermediğini söyledi.

Magnussen, "Hiçbir şey vaat etmedi ve bunu rahatça yapabilirdi."

"Araçta yaptıklarıyla iyi hissediyorlardı ama Barselona'dan sonra gösterecek bir şey yoktu."

"Bunu konuşuyorduk ve oldukça düzgün bir araca sahip olduklarını söyledi ama hiçbir şey vaat etmedi." dedi.

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