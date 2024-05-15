Magnussen'in men cezası alması durumunda koltuğa oturacak olan aday belli

Miami'deki cezasının ardından Magnussen, 2025 Mart ayına kadar iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men cezası alacak.

F1 pilotlarının 12 ay içerisinde 12'den fazla puan almasına izin verilmiyor ve Magnussen henüz şimdiden 10 ceza puanı almış durumda.

Bu durum Magnussen'in ceza alması halinde Haas'ın hazır olması gerektiği anlamına geliyor ve Ferrari genç pilotu Oliver Bearman böyle bir durumda koltuğa geçecek ilk isim olarak düşünülüyor.

Suudi Arabistan'daki çarpıcı performansından sonra, bu sezon başka bir pilotun yerine geçmek İngiliz genç pilot için ilk deneyimi olmayacak.

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami Grand Prix, Lando Norris'in ilk galibiyetini almasıyla birlikte epey aksiyonlu geçti.

Ancak Cumartesi günü yapılan Sprint yarışındaki bütün dikkatler, son puanı almak için mücadele eden pilotların üzerindeydi.

Kevin Magnussen, önündeki takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in yerini korumak için Lewis Hamilton'a karşı savunma yapıyordu.

Oldukça sert bir savunma yapan Magnussen, pist dışına çıkıp avantaj sağladığı gerekçesiyle zaman cezası ve de üç ceza puanı aldı.

Magnussen, bir gün sonra Grand Prix'de Logan Sargeant'ın yarış dışı kalmasına sebep olarak 30 saniyelik zaman cezası ve lisansına 2 ceza puanı daha aldı.

Buna bir de Suudi Arabistan'da Alex Albon ile çarpıştığı için aldığı üç ceza puanı ve Çin'de aldığı iki ceza puanı daha eklenince, Magnussen daha katılması gereken 18 Grand Prix varken bir yarış kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Magnussen'in men cezası alması durumunda ise Haas, Oliver Bearman'ı koltuğa geçirecek.

Oliver Bearman, Imola'da Haas için FP1'de yer alacak ve 2024'te beş kez daha antrenman seansları için takıma katılacak.

Tüm bunlar gelecek sezon Bearman'ın yarış koltuklarından birinde olmasına zemin hazırlarken, Magnussen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

The Athletic'in haberine göre Magnussen'in ceza alması durumunda koltuğu geçecek ilk isim Bearman olacak.

Eski pilot Giedo van der Garde tarafından birinci sınıf olarak tamamlanan İngiliz genç yetenek, 2025 yılında potansiyel olarak Nico Hulkenberg'ün yerini alabilecek gibi görünüyor.

Haas'ın, Magnussen'in Sprint yarışından sonra yapmış olduğu takıma yardımcı olmak için bu şekilde davrandığını belirten açıklamadan mutsuz olduğu söyleniyor.

Takım patronu Ayao Komatsu'nun, bu sezonun ardından Danimarkalı pilotu takımda tutmaya pek ikna olmadığı söyleniyor.

Bu da Zhou Guanyu'nun gelecek yıl Haas'a katılması ihtimalini doğurabilir.

F1 pilot piyasasının dengesiz yapısı şu an için pilotlardan çok takımlara güç veriyor.