Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Magnussen'in men cezası alması durumunda koltuğa oturacak olan aday belli

Formula 1'in puan sistemini getirmesinden bu yana hiçbir pilot men cezası almadı ancak Miami Grand Prix'de dramatik bir hafta sonu yaşayan Magnussen men cezasına çok yakın.

Burhan Güneydaş
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, puts on his helmet

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Miami'deki cezasının ardından Magnussen, 2025 Mart ayına kadar iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men cezası alacak.

F1 pilotlarının 12 ay içerisinde 12'den fazla puan almasına izin verilmiyor ve Magnussen henüz şimdiden 10 ceza puanı almış durumda.

Bu durum Magnussen'in ceza alması halinde Haas'ın hazır olması gerektiği anlamına geliyor ve Ferrari genç pilotu Oliver Bearman böyle bir durumda koltuğa geçecek ilk isim olarak düşünülüyor.

Suudi Arabistan'daki çarpıcı performansından sonra, bu sezon başka bir pilotun yerine geçmek İngiliz genç pilot için ilk deneyimi olmayacak.

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team

Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami Grand Prix, Lando Norris'in ilk galibiyetini almasıyla birlikte epey aksiyonlu geçti.

Ancak Cumartesi günü yapılan Sprint yarışındaki bütün dikkatler, son puanı almak için mücadele eden pilotların üzerindeydi.

Kevin Magnussen, önündeki takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in yerini korumak için Lewis Hamilton'a karşı savunma yapıyordu.

Oldukça sert bir savunma yapan Magnussen, pist dışına çıkıp avantaj sağladığı gerekçesiyle zaman cezası ve de üç ceza puanı aldı.

Magnussen, bir gün sonra Grand Prix'de Logan Sargeant'ın yarış dışı kalmasına sebep olarak 30 saniyelik zaman cezası ve lisansına 2 ceza puanı daha aldı.

Buna bir de Suudi Arabistan'da Alex Albon ile çarpıştığı için aldığı üç ceza puanı ve Çin'de aldığı iki ceza puanı daha eklenince, Magnussen daha katılması gereken 18 Grand Prix varken bir yarış kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Haas F1 Team

Magnussen'in men cezası alması durumunda ise Haas, Oliver Bearman'ı koltuğa geçirecek.

Oliver Bearman, Imola'da Haas için FP1'de yer alacak ve 2024'te beş kez daha antrenman seansları için takıma katılacak.

Tüm bunlar gelecek sezon Bearman'ın yarış koltuklarından birinde olmasına zemin hazırlarken, Magnussen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

The Athletic'in haberine göre Magnussen'in ceza alması durumunda koltuğu geçecek ilk isim Bearman olacak.

Eski pilot Giedo van der Garde tarafından birinci sınıf olarak tamamlanan İngiliz genç yetenek, 2025 yılında potansiyel olarak Nico Hulkenberg'ün yerini alabilecek gibi görünüyor.

Haas'ın, Magnussen'in Sprint yarışından sonra yapmış olduğu takıma yardımcı olmak için bu şekilde davrandığını belirten açıklamadan mutsuz olduğu söyleniyor.

Takım patronu Ayao Komatsu'nun, bu sezonun ardından Danimarkalı pilotu takımda tutmaya pek ikna olmadığı söyleniyor.

Bu da Zhou Guanyu'nun gelecek yıl Haas'a katılması ihtimalini doğurabilir.

F1 pilot piyasasının dengesiz yapısı şu an için pilotlardan çok takımlara güç veriyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F1, daha yüksek ses için 2030'dan itibaren farklı motorlara geçebilir!
Sonraki haber Hamilton, "Daha önce F1 lastiklerinin bu kadar dar çalışma aralığına sahip olduğunu görmemiştim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Adrian Newey'nin talipleri artıyor

Adrian Newey'nin talipleri artıyor

Formula 1
Adrian Newey'nin talipleri artıyor
Emilia Romagna GP'si yağışlı geçebilir

Emilia Romagna GP'si yağışlı geçebilir

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia Romagna GP'si yağışlı geçebilir
Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı

Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı

Formula 1
Emilia Romagna GP
Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı
Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
FIA, 'Magnussen tarzı taktikleri' engellemek için daha sert cezalar planlıyor

FIA, 'Magnussen tarzı taktikleri' engellemek için daha sert cezalar planlıyor

Formula 1
FIA, 'Magnussen tarzı taktikleri' engellemek için daha sert cezalar planlıyor
McLaren'a göre Magnussen "men edilmeliydi"

McLaren'a göre Magnussen "men edilmeliydi"

Formula 1
Miami GP
McLaren'a göre Magnussen "men edilmeliydi"
Magnussen aklandı, hakemler kurallardaki sorunları FIA'ya iletecek

Magnussen aklandı, hakemler kurallardaki sorunları FIA'ya iletecek

Formula 1
Miami GP
Magnussen aklandı, hakemler kurallardaki sorunları FIA'ya iletecek
Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, "Surviving to Drive" ihlali nedeniyle Steiner'a dava açıyor

Haas, "Surviving to Drive" ihlali nedeniyle Steiner'a dava açıyor

Formula 1
Haas, "Surviving to Drive" ihlali nedeniyle Steiner'a dava açıyor
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Formula 1
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Günther Steiner, Haas'ı mahkemeye verdi

Günther Steiner, Haas'ı mahkemeye verdi

Formula 1
Günther Steiner, Haas'ı mahkemeye verdi

Son Haberler

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye