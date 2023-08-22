Magnussen'in koltuğu için Giovinazzi ve Pourchaire aday olabilir
Son çıkan söylentilere göre Haas pilotu Kevin Magnussen'in koltuğu için Antonio Giovinazzi ve Theo Pourchaire'nin adı geçiyor.
Haas geçen yılın sonunda Mick Schumacher ile yollarını ayırarak yerine tecrübeli pilot Nico Hulkenberg'e geçirme kararı almıştı.
Alman pilot, şimdiye kadarki performansıyla Amerikalı ekibi etkiledi ve yeni sezonda takımda kalma ihtimali bir hayli yüksek.
Fakat aynı şey kendisi gibi tecrübeli bir isim olan Kevin Magnussen için geçerli değil.
Magnussen'in koltuğuyla ilgili söylentiler doğrudan 2024'te takımın önemli sponsorlarından birisi olmaya hazırlanan Alfa Romeo'dan geliyor gibi görünüyor.
İtalyan marka yeni sezonda muhtemelen Haas'ın motor tarafındaki isim partneri olacak.
Bu durumda, Hulkenberg'in takımda kalması beklense de Magnussen'in pozisyonu o kadar güçlü görünmüyor. RacingNews365'in iddiasına göre Danimarkalı sürücünün koltuğu için olası adaylardan biri Ferrari fabrika sürücüsü Antonio Giovinazzi.
İtalyan sürücü bu yıl "Le Mans 24 Saat" yarışını kazandı ve Ferrari F1'in yedek pilotluğunu yapıyor. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, Alfa Romeo markasının yanında yeniden İtalyan bir sürücü olabilir.
Ancak Haas'ın koltuğuyla anılan tek kişi o değil: Söylentiler Formula 2 şampiyona lideri Theo Pourchaire'nin de koltuk için öne çıktığı yönünde.
Fransız pilot Sauber'in yedek pilotu ve Alfa Romeo onu çok iyi tanıyor. Pourchaire'nin kariyeri Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur tarafından yönetiliyor ve bu da önemli bir nokta.
Ancak Formula 1'de yarışmak için Fransız sürücünün şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.
Podium: Theo Pourchaire, ART Grand Prix
Fotoğraf: Alfa Romeo
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