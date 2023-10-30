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Formula 1 Mexico City GP
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Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Haas takım patronu Guenther Steiner, Formula 1 Meksika GP'sindeki beklenmedik yüksek fren sıcaklıklarının Kevin Magnussen'in kazasına neden olan arka süspansiyon arızasına yol açtığını söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Kevin Magnussen, Haas VF-23

Danimarkalı pilot 32. turda, 8. virajdaki hızlı sağ virajda aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bariyerlerdeki hasar kırmızı bayrağa neden oldu. Sağlık merkezine götürülen Magnussen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve Haas pilotu kısa süre sonra padoğa geri döndü.

Meksika'da fren sıcaklıklarının her zaman sınırda olduğu bilinen bir durum ve Magnussen'in fren sıcaklıkları Logan Sargeant'a karşı sert bir savunma yaparken halihazırda yükselmiş durumdaydı. 

Kazadan sonraki televizyon görüntüleri, kaza yapan Haas'ın sol arka tarafında frenlerin alev aldığını gösterdi.

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Kırmızı bayrak periyodunda Nico Hulkenberg'in aracı kontrol edildi ve herhangi bir soruna rastlanmadı. Böylelikle Alman pilot yarışın ikinci bölümünü tamamlayabildi.

Steiner, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Süspansiyon arızasına neden olan bir sıcaklık sorunuydu. Frenler aşırı ısınmıştı."

"Kevin savunma yapıyordu ve sonra kaza yaptı, bunu sebebi yüksek fren sıcaklığıydı ve bunu daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Nico'nun aracı iyiydi." dedi.

Büyük hasara ve yeni güncelleme paketinin eksiksiz bir setinin kaybedilmesine rağmen, Steiner takımın sezonun geri kalanı için yeterli parçaya sahip olduğunu söylüyor.

Steiner, "Durumumuz iyi; ideal değil ama iyiyiz. Sezon sonunda her zaman daha iyi olur, şimdi isteseniz bile daha fazla parça bulamazsınız." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Kazadan saniyeler önce Magnussen'in takıma 'sol arka taraf tamamen gitti' dediği duyuldu.

Magnussen, "Kendimi iyi hissediyorum." 

"Süspansiyon pes etti. Sol arkada birkaç tur önce zaten tutuş kaybı vardı ve sonra aniden çok daha fazla tutuş kaybedip kaza yaptım."

"Bence iyi gidiyordum. Yarışın başında daha iyiydim ama sonra aniden performansım çok düştü."

"Bunların bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum. Belki bir şeyler vardır ama gidip çocuklarla konuşmam gerekiyor." dedi.

Magnussen'in kazadan sonra ellerini salladığı görüldü, ancak Danimarkalı pilot iyi olduğunu açıkladı: "Sadece ellerime bir darbe aldım ve biraz acıdılar, ama iyiler."

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