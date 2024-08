Magnussen'in F1'e "çılgın ve heyecan verici dönüşü" hakkında hiçbir pişmanlığı yok

Kevin Magnussen, Haas ile geçirdiği sürenin sonuna yaklaşırken Formula 1'e yaptığı "çılgın" ve "heyecan verici" dönüşten pişmanlık duymadığını vurguladı.

Danimarkalı pilot 2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılmış ve Chip Ganassi ile spor otomobil yarışlarına geçiş yapmıştı, ancak kader ona F1'e geri dönüş fırsatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Haas'ta Nikita Mazepin'in sonunu getirirken, o zamanki takım müdürü Guenther Steiner 2022 sezonu öncesinde kısa sürede boşalan yeri doldurması için Magnussen'e başvurdu.

O zamandan beri, eski McLaren ve Renault sürücüsü Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışı öncesinde Cuma günü ilk pole pozisyonunu elde etti ancak sezon boyunca performansı düştüğü için yıl sonunda takımla olan süresini tamamlayacak.

Motorsport.com'un özel bir röportajda F1'e döndüğü için pişman olup olmadığı sorusuna Magnussen şu yanıtı verdi: "Hayır, hayır, hayır, dürüst olmak gerekirse pişman değilim.”

"Pişman değilim. Eğlenceliydi ve bu kadar beklenmedik bir şeyi denemek de eğlenceliydi.”

“Benim için çılgın bir yolculuktu çünkü o bölümü gerçekten kapatmıştım, tamamen, zihinsel olarak kapatmıştım, bir çocuğum oldu ve eşim ve ailemle hayatımın bir sonraki aşamasına tamamen başladım.”

"Sonra bir anda tekrar geri döndüm ve bu... Tüm bu deneyim benim ve ailem için gerçekten heyecan vericiydi."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, is greeted by his team at the finish

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images