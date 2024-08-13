Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Magnussen'in F1'e "çılgın ve heyecan verici dönüşü" hakkında hiçbir pişmanlığı yok

Kevin Magnussen, Haas ile geçirdiği süre sona erdiğinde sezon sonunda F1'den ayrılabilir.

Ewan Gale Oleg Karpov
Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas ile geçirdiği sürenin sonuna yaklaşırken Formula 1'e yaptığı "çılgın" ve "heyecan verici" dönüşten pişmanlık duymadığını vurguladı.

Danimarkalı pilot 2020 sezonunun sonunda takımdan ayrılmış ve Chip Ganassi ile spor otomobil yarışlarına geçiş yapmıştı, ancak kader ona F1'e geri dönüş fırsatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Haas'ta Nikita Mazepin'in sonunu getirirken, o zamanki takım müdürü Guenther Steiner 2022 sezonu öncesinde kısa sürede boşalan yeri doldurması için Magnussen'e başvurdu.

O zamandan beri, eski McLaren ve Renault sürücüsü Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışı öncesinde Cuma günü ilk pole pozisyonunu elde etti ancak sezon boyunca performansı düştüğü için yıl sonunda takımla olan süresini tamamlayacak.

Motorsport.com'un özel bir röportajda F1'e döndüğü için pişman olup olmadığı sorusuna Magnussen şu yanıtı verdi: "Hayır, hayır, hayır, dürüst olmak gerekirse pişman değilim.”

"Pişman değilim. Eğlenceliydi ve bu kadar beklenmedik bir şeyi denemek de eğlenceliydi.”

“Benim için çılgın bir yolculuktu çünkü o bölümü gerçekten kapatmıştım, tamamen, zihinsel olarak kapatmıştım, bir çocuğum oldu ve eşim ve ailemle hayatımın bir sonraki aşamasına tamamen başladım.”

"Sonra bir anda tekrar geri döndüm ve bu... Tüm bu deneyim benim ve ailem için gerçekten heyecan vericiydi."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, is greeted by his team at the finish

Kevin Magnussen, Haas VF-22, is greeted by his team at the finish

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen'in geri dönüş yaptığı ilk hafta sonu, sezon öncesi testlerden yoksun olarak yarışa hızla katılması gerekti. Ancak yine de beşinci sırada bitirmeyi başardı ve yetenek seviyesini gösterdi.

O hafta sonundaki duyguları hakkında şunları söyledi: "Elimde bir içkiyle sahilde oturuyordum, Formula 1 zihniyetinde değildim ve sonra aniden panikledim.”

"Kumsaldan havaalanına bam, bam, bam ve sonra padoktaydım, hiç o zihniyette değil gibiydim. Tüm bu geçiş süreci çok çılgın ve heyecan vericiydi."

Magnussen geri döndüğü ilk yılda Mick Schumacher'in yanında etkileyici bir performans sergilemiş olsa da Nico Hulkenberg'in dönüşü, Magnussen’in geçen dönemki sonuçlarını gölgede bıraktı ve bu form mevcut sezonda da devam etti.

Magnussen zor zamanlar için, "Formula 1'e adım attığınızda bunu beklemek gerekir"

"Geri döndüğümde zaten deneyimli bir Formula 1 pilotuydum, neye geri döneceğimi biliyordum.”

"Hiçbir şey gerçekten sürpriz değildi, bu yüzden biliyordum. Tümsekler olacağını biliyordum ve bunun tamamen sorunsuz olmayacağını da biliyordum. Ve bir nevi balayı evresi gibi olacağını da… Tüm bunları düşünmüştüm. Hepsi bunun bir parçası." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren, pilotları hakkında: "İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor"
Sonraki haber Alonso: "Keşke Aston Martin aracını ben tasarlayabilsem"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ewan Gale
Krack: "Sezonun ikinci yarısı için teknik alanda sıfırlama yapacağız"

Krack: "Sezonun ikinci yarısı için teknik alanda sıfırlama yapacağız"

Formula 1
Belçika GP
Krack: "Sezonun ikinci yarısı için teknik alanda sıfırlama yapacağız"
Komatsu: "Bu sezon iyi olacağımızı söyleseydim aptal ya da kibirli olurdum"

Komatsu: "Bu sezon iyi olacağımızı söyleseydim aptal ya da kibirli olurdum"

Formula 1
Komatsu: "Bu sezon iyi olacağımızı söyleseydim aptal ya da kibirli olurdum"
FIA, 2026 F1 kuralları için melez araçla testi onayladı

FIA, 2026 F1 kuralları için melez araçla testi onayladı

Formula 1
FIA, 2026 F1 kuralları için melez araçla testi onayladı
Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Magnussen: "Sainz'ın karar süreci hoşnutsuzluk yaratsa da makul"

Magnussen: "Sainz'ın karar süreci hoşnutsuzluk yaratsa da makul"

Formula 1
Belçika GP
Magnussen: "Sainz'ın karar süreci hoşnutsuzluk yaratsa da makul"
Magnussen: "Formula 1'e tutunabildiğim kadar tutunurum ancak dışarıda olmaktan korkmuyorum"

Magnussen: "Formula 1'e tutunabildiğim kadar tutunurum ancak dışarıda olmaktan korkmuyorum"

Formula 1
Macaristan GP
Magnussen: "Formula 1'e tutunabildiğim kadar tutunurum ancak dışarıda olmaktan korkmuyorum"
Resmi: Magnussen, 2024 F1 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayıracak!

Resmi: Magnussen, 2024 F1 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayıracak!

Formula 1
Macaristan GP
Resmi: Magnussen, 2024 F1 sezonunun ardından Haas ile yollarını ayıracak!
Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu

Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu

Formula 1
Hollanda GP
Ocon, Alpine'de göz ardı edilen ve Haas'ta ihtiyaç duyduğu "ortam" hakkında konuştu
Haas, neden takım tarihinde benzeri olmayan bir işe alım sürecine yatırım yapıyor?

Haas, neden takım tarihinde benzeri olmayan bir işe alım sürecine yatırım yapıyor?

Formula 1
Haas, neden takım tarihinde benzeri olmayan bir işe alım sürecine yatırım yapıyor?
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Formula 1
Macaristan GP
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Son Haberler

Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir

Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir

F1 Formula 1
Hollanda GP
Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir
Muller, Andretti Formula E takımında Nato'nun yerini aldı

Muller, Andretti Formula E takımında Nato'nun yerini aldı

FE Formula E
Londra ePrix II
Muller, Andretti Formula E takımında Nato'nun yerini aldı
Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekora imza attı

Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekora imza attı

SBK World Superbike
Algarve
Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekora imza attı
Stella, McLaren'ın rekabet gücünün bu kadar yüksek olmasını beklemiyormuş

Stella, McLaren'ın rekabet gücünün bu kadar yüksek olmasını beklemiyormuş

F1 Formula 1
Hollanda GP
Stella, McLaren'ın rekabet gücünün bu kadar yüksek olmasını beklemiyormuş

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye