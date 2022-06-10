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Magnussen'e göre iki yarış direktörünün bulunması "tutarsızlıklara" yol açıyor

Kevin Magnussen, bu sezon uygulamaya konulan iki yarış direktörü sisteminin birtakım tutarsızlıklara yol açtığını söylüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Magnussen'e göre iki yarış direktörünün bulunması "tutarsızlıklara" yol açıyor
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FIA, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de yaşananların ardından, yarış direktörü Michael Masi'yi görevden almış ve yerine Niels Wittich- Eduardo Freitas ikilisini getirmişti.

Eski DTM yarış direktörü Wittich Bahreyn-Miami arası görev yaparken, İspanya'dan itibaren WEC yarış direktörü Freitas görevi devralmıştı. İki isim, sezon boyunca dönüşümlü olarak görevi sürdürecekler.

Bakü'de geri dönmeye hazırlanan Wittich, daha antrenman seansları başlamadan pilotların dikkatini üstüne çekmeyi başardı. Sebebi ise, bir lastiğin tamamı geçmediği sürece pit çıkışındaki çizgiye dokunulmasına yönelik yasağın kaldırılması.

Bu hamle, Monako'da Ferrari'nin Red Bull'a karşı yaptığı başarısız bir itirazın ardından geldi. Monako'da hem Max Verstappen, hem Sergio Perez pitten çıkarken çizgiye değmişlerdi.

Ancak Abu Dhabi'nin ardından birçok düzenlemeyi daha sert bir şekilde uygulamaya çalışan yeni direktör kadrosunun birtakım tutarsızlıklara da yol açtığı yadsınamaz bir gerçek.

Perşembe günü konuşan Magnussen, eski direktör ve yeni direktörler arasında bir fark görüp görmediği sorulduğunda, "Bence birtakım farklılıklar var."

Devam etti: "Artık kuralların neleri açıkladığını anlamak biraz daha zor. Hakemler bunu anlamak için daha fazla çaba sarf etmeliler ve bizleri aydınlatmalılar."

"Geçmişte alınan kararların daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Hakemlerin kuralları yorumlama biçimlerinin veya genel olarak tavırlarının tamamen tutarlı olması güzel olurdu."

"Böylece biz de pilotlar olarak olup biteni daha iyi anlayabilirdik, ancak elimizdeki bu. FIA'daki değişimin ve yeni insanların gelmesinin birtakım nedenleri var."

"Bu konuda çok fazla endişelenmiyorum, bu hava durumu hakkında endişelenmek gibi. Değiştirebileceğim bir şey değil. Sadece başa çıkmaya çalışabilirim." dedi.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ise,"FIA'ya güvenmiyorum. Her zaman süper tutarsızlar."

"Kendim adına, herhangi bir belaya bulaşmamak için yönetmeliğin ne dediğine bağlı kalacağım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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