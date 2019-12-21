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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, zor şartlarda kazandığı deneyimden memnun

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Magnussen, zor şartlarda kazandığı deneyimden memnun
Ekleyen:
, Editör
21 Ara 2019 17:00

Kevin Magnussen, zor şartlarda elde ettiği deneyimden memnun olduğunu ve bunun kendisine gelecekte yardım edeceğini söyledi.

2016 yılında Formula 1'e giren Haas, 2018 yılında takımlar şampiyonasını beşinci sırada tamamlayarak kısa tarihinin en iyi sonucunu yakaladı.

Ancak 2019 tam tersi bir bir yıldı ve sadece 28 puan alabildikleri yılda bir puanı bulunan Williams'ın önünde dokuzuncu sırada yer aldılar.

Kevin Magnussen, 2019'da daha iyi pozisyonlar için savaşmayı umduğunu kabul ediyor ancak bu yılki hayal kırıklığından sonra hem kendisinin hem de takımının başarıya daha fazla aç olduğunu düşünüyor.

Danimarkalı pilot, zor şartlarda kazandığı deneyimin kendisine yardım edeceğini de söyledi.

Magnussen, “Durum ne olursa olsun, her zaman bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. İçerisinde bulunduğunuz durum zorlaştığında, daha fazla şey öğreniyorsunuz çünkü belli problemlerle farklı şekillerde uğraşmak zorunda kalıyorsunuz."

“Mükemmel bir aracı sürerken durum daha farklı ve daha farklı deneyimler elde ediyorsunuz. Bu, mükemmel bir otomobilin önünde sürerken öğrenemeyeceğiniz bir şey. Dolayısıyla bu yıl sadece benim için değil, tüm takım için de olumlu bir yıl oldu."

“Geçen yıla bakarsak şampiyonadaki beşinciliğimiz bence çok etkileyiciydi. Serideki henüz üçüncü yılımızdı."

"Üçüncü sezonunda pek fazla takımın bu kadar öne çıkan bir pozisyon elde edebileceğini sanmıyorum."

"2020 sezonu için bu güvenin üzerine eklemenin akıllıca olacağını düşünüyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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