Magnussen: "Zemin değişiklikleri, araçları rüzgara karşı duyarlı hale getirdi"

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Geçen yıl birçok F1 takımı, yeni zemin etkili araçlarda aşırı zıplama sorunuyla mücadele etti ve bu da güvenlik gerekçesiyle 2023 düzenlemelerinin değiştirilmesi için lobi faaliyetlerine yol açtı.

Takımların araçlarını geçen yılki kadar yere yakın kullanmalarını önlemek ve zıplamayı azaltmak amacıyla 2023 için zemin kenarları 15 mm yükseltildi.

Üç günlük test sırasında çok az araçta dalgalanma görüldü ve Haas pilotu Magnussen'e göre zemin değişiklikleri istenen sonucu verdi, ancak bir yan etki olarak pilotlar rüzgara karşı daha hassas araçlarla uğraşmak zorunda kalacaklar.

Arkadan gelen güçlü rüzgarlar, araçların üzerindeki hava sürati azaldığından yere basma kuvvetini önemli ölçüde azaltırken, çapraz rüzgarlar da yüksek hızlı virajlarda aracın dengesini bozabiliyor.

Magnussen Bahreyn sezon öncesi testi sırasında, "Daha az yunuslama var."

"Herkesin karşılaştığı olumsuz sonuçlardan biri de rüzgara karşı biraz daha hassas olması. Ve burada hava biraz rüzgarlı."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, practices a pit stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dolayısıyla araçlarda biraz daha tutarsızlık olacak ama bu herkesin çözmesi gereken bir sorun." dedi.

Yükseltilmiş zeminin takımlara tur zamanında yaklaşık yarım saniyeye mal olduğu söyleniyor, ancak F1'in geliştirme yarışı, tüm takımların olmasa da çoğunun kural değişikliğinden kaynaklanan yere basma kuvveti kayıplarını telafi ettiği anlamına geliyor.

Magnussen aracının yere basma kuvveti kaybedip kaybetmediği sorulduğunda, "Tam olarak ne olduğunu biliyorum ama bunu açıkça söyleyemem."

"Kurallar geçen yıl yere basma kuvveti için daha iyiydi ama bence herkes iyi bir adım atmış olacak." dedi.

Alpine'den Esteban Ocon, 2023 araçlarının rüzgâra karşı daha hassas olduğu konusunda hemfikir olsa da Bahreyn testi sırasındaki rüzgarlı koşulların sorunu daha da kötüleştirmiş olabileceğini düşünüyor.

Fransız pilot, "Burası çok garip, her gün rüzgarla ilgili farklı sorunlar yaşıyorsunuz."

"Cumartesi sabahı hiç rüzgar yoktu ama öğleden sonra yine daha fazla rüzgar vardı, yani burası rüzgara karşı her zaman hassas. Ama belki de araç bu yıl rüzgara daha duyarlı." dedi.