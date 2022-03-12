Magnussen: "Zaman turu hiçbir anlam ifade etmiyor"

Haberi dinle

Haas, kargoda yaşanan gecikme nedeniyle perşembe sabahı piste çıkamamıştı ve bundan ötürü cuma günü pist üstünde fazladan bir saat kalmalarına izin verildi.

Kevin Magnussen, bu fazladan bir saatlik süreçte 1:33.207'lik bir tur zamanı yakaladı ve C4 lastikle günün en iyi zamanına imza attı.

Motorsport.com'a konuşan Magnussen, aynı lastikle Carlos Sainz'ın en iyi turunu geçmesiyle alakalı soruya şöyle yanıt verdi: "Resmi olarak en hızlı zaman mı bilmiyorum ama yine de iyi bir tur zamanı yakalamayı başardık."

"Fakat bunu pek umursamıyorum. Bunun kesinlikle hiçbir şey ifade etmediğini bilecek kadar deneyimliyim.”

"Her şeye rağmen 60 tur attığımız güzel bir gündü. Öğleden sonraki seans harika geçti. Çok fazla tur atabildik. Hiç araçtan inmedim. Sürekli devam ettik. Yeniden bir Formula 1 aracında olmak ve bu takımla yeniden çalışmak harika bir duyguydu."

"Günün sonunda boyun kaslarımın tekrar ağrıdığını hissettim ama bu tahmin edilebilir bir şeydi. Yarın, sezon başında formda olmaları için onları daha da iyi ısıtacağım."

Bir yıl aradan sonra en hızlı turu atmasıyla ilgili ise, "Takımınızı zirvede görmek her zaman güzeldir. Altta olmaktansa buna sahip olmayı tercih edersiniz. Fakat kesinlikle bu yıl şampiyon olabileceğimizi ya da bunun gibi bir şeyi düşünmüyoruz. Formula 1'i az da olsa takip edenler bilirler ki bir test gününde en hızlı zamanı yapmak pek bir anlam ifade etmez." dedi.

Magnussen ayrıca 2022 aracında kendisini çok rahat hissettiğini söyledi.

"Onu sevdim. Önceki araç kadar hafif ve çevik değil ama kesinlikle yavaş bir araç da değil. Onu daha yakından tanıdıkça daha fazlasını alabileceğiz ama araçtaki his kesinlikle kötü değil."

"Bir yıl boyunca prototip araçlarla yarıştıktan sonra, her halükarda epey hızlı hissettirirdi. Fakat yavaş bir araç değil, beklediğim kadar kötü değil."

“Bu kadar iyi hissettirmesine biraz şaşırdım. Bu araba öncekinden 53 kilo daha ağır. Sonuç olarak daha kötü bir hissiyat bekliyordum. Fakat olumluydu."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images