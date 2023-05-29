Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Monako'da yükselebilmek adına her yolu denediklerini söylüyor.
Haas, ilk ona girmeyi umduğu Monako'da, olaylı bir pazar günü geçirdi ve her iki pilotuyla da hafta sonunu puansız kapattı.
Kevin Magnussen zaman zaman iyi ataklar yaptığı yarışın son bölümünde kumar oynadı ve yağmura rağmen kuru zemin lastikleriyle devam etti.
Fakat bu kumar tutmayınca son sıraya düştü.
Magnussen, "Bugün her şeyi denedik. Herkesin tersini yapmaya çalıştık ama işe yaramadı."
"Kuru zeminde her şey ilginç görünüyordu fakat yağmur başladığında, güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak çıkar umuduyla pistte kaldım fakat böyle bir şey olmadı."
"Son sıraya geriledik, yoğun yağmur lastiklerini taktık fakat onları hiç çalıştıramadık, bu yüzden yarış bizim için bitmiş oldu."
Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the circuit
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"İlk 10'un dışında olduğunuzda risk almaya başlarsınız, biz de bugün bunu yaptık ama işe yaramadı. Önümüzdeki hafta bir başka fırsatımız daha olacak."
Nico Hulkenberg ise şunları ekledi: "Hafta sonu benim için çok iyi geçmedi fakat lastikler ve koşullarla eğlenceli bir yarış oldu."
"Bu değişikliklerle başa çıkabildiğim ve oldukça iyi sürdüğüm için mutluyum."
"Önüm açıkken hızım oldukça iyiydi ama yarışın büyük bölümünde Monako'da hep olduğu gibi trafiğe takıldım."
"Yaşadığımız sorunların büyük oranda Monako'ya özgü olduğunu hissediyorum, bu yüzden Barselona'da daha iyi bir konumda olacağımıza eminim."
"Bu yüzden gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Son Haberler
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.