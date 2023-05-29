Magnussen: "Yükselmek için her şeyi denedik"

Haas, ilk ona girmeyi umduğu Monako'da, olaylı bir pazar günü geçirdi ve her iki pilotuyla da hafta sonunu puansız kapattı.

Kevin Magnussen zaman zaman iyi ataklar yaptığı yarışın son bölümünde kumar oynadı ve yağmura rağmen kuru zemin lastikleriyle devam etti.

Fakat bu kumar tutmayınca son sıraya düştü.

Magnussen, "Bugün her şeyi denedik. Herkesin tersini yapmaya çalıştık ama işe yaramadı."

"Kuru zeminde her şey ilginç görünüyordu fakat yağmur başladığında, güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak çıkar umuduyla pistte kaldım fakat böyle bir şey olmadı."

"Son sıraya geriledik, yoğun yağmur lastiklerini taktık fakat onları hiç çalıştıramadık, bu yüzden yarış bizim için bitmiş oldu."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the circuit Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"İlk 10'un dışında olduğunuzda risk almaya başlarsınız, biz de bugün bunu yaptık ama işe yaramadı. Önümüzdeki hafta bir başka fırsatımız daha olacak."

Nico Hulkenberg ise şunları ekledi: "Hafta sonu benim için çok iyi geçmedi fakat lastikler ve koşullarla eğlenceli bir yarış oldu."

"Bu değişikliklerle başa çıkabildiğim ve oldukça iyi sürdüğüm için mutluyum."

"Önüm açıkken hızım oldukça iyiydi ama yarışın büyük bölümünde Monako'da hep olduğu gibi trafiğe takıldım."

"Yaşadığımız sorunların büyük oranda Monako'ya özgü olduğunu hissediyorum, bu yüzden Barselona'da daha iyi bir konumda olacağımıza eminim."

"Bu yüzden gelecek haftayı sabırsızlıkla bekliyorum."