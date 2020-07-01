Magnussen yeni sezona hazır

Avusturya'da gerçekleştirilecek yarış 2020 sezonunun ilk yarışı olacak ve pilotlar Aralık ayından sonra ilk kez bir yarışa katılacaklar.

Hatta 2020 araçlarıyla resmi olarak yapılan test Şubat ayındaydı ve üzerinden yaklaşık 5 ay geçti.

Bu, kış döneminden bile daha uzun bir araydı ve fiziksel olarak sürücüleri nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.

Ancak Magnussen, Avusturya GP öncesi verdiği demeçte yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Haas pilotu, "Şahsen birkaç hafta boyunca seyahat etmedim, yatağımda uyudum ve uyandım, son yıllarda genellikle yeterli zamanımın olmadığı sıradan şeyleri yaptım."

"Bu, yarışmamız gerektiği gerçeğini değiştirmese de kendimi biraz daha iyi tanıyabildim. Sıradan hayatın tadını çıkarmayı beklemiyordum. Yarışları özleyeceğimi biliyordum, ama ne kadar olduğunu bilmiyordum."

"Geri dönme konusunda endişelenmiyorum. Bu duraklama döneminde uzun bir aradan sonra karting kullandım. Karting'de yarışmamın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, eski hızımı geri kazanmak neredeyse hiç zaman almadı. Sadece birkaç yarış yeterliydi. Böyle şeyleri asla unutmazsınız. Tabii ki her gün antrenman yapabilmek harika olurdu, ancak motor sporlarında her şey farklı."

"Yarışları tenis veya golf ile karşılaştırmak imkansız. Formula 1'de kimsenin her gün bir yarış aracını sürme fırsatı yok ve diğer sporlarla kıyaslandığında temel fark bu. Ama direksiyona döner dönmez iyi bir performans gösterebiliyoruz. Her şey eşit şartlarda, bu yüzden antrenman eksikliği bence bir sorun değil."

"Üst üste iki yarış olacak ve nasıl olacağını bilmiyorum. Avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını bilemeyiz. Tabii ki ikinci hafta sonu pistin, asfaltın vb. şeylerin özelliklerini daha iyi bileceğiz. Buna ek olarak rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu görmek için iyi olacak."

"Taraftarların yerini hiçbir şey tutamaz. Seyirciler olmadan, sessiz ve garip olacak, ama durum böyle ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. TV'den izleyebilmeleri için ilginç yarışlar düzenlemeye çalışıyoruz. Pistteki atmosfer farklı olacak, ancak yine de direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarlar TV'deki yarışları seyretmekten zevk alırlar." dedi.