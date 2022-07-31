Magnussen: "Yeni güncellemeler ileri yönde bir adım"

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Bu sezon güncelleme getirmek yerine araçtan en iyisini almaya odaklanan Haas, VF-22'ye ilk güncellemesini bu hafta sonu getirmişti fakta üçüncü antrenmandaki yağmur, Amerikalı ekibin yeni paketi anlayabilmesine engel oldu.

Magnussen, bu hafta sonu güncellenmiş Haas VF-22 ile yarışıyor ve sıralama turlarında, takım arkadaşı Mick Schumacher'in 0.377 saniye önünde 13. sırada yer aldı.

Danimarkalı sürücü, genel formlarının Fransa'daki kadar iyi olmadığını kabul etse de, güncellemenin ileriye doğru iyi bir adım olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Magnussen, "Bu hafta sonu veri ve test anlamında elimizden geleni yaptık. Bence bazı olumlu şeyler de gördük."

"Biraz daha zamana ihtiyacımız var, böylece tur zamanı anlamında daha fazla performans elde edebiliriz, ancak en azından güncellemelerin istediklerimizi verdiğini düşünüyorum. Burada önemli bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz."

"En azından iyi bir adım attık. Onunla geriye doğru gitmedik, aslında bizi biraz ileri götürmüş görünüyor." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu hafta sonu takım olarak biraz geride görünsek de, aracım biraz daha iyi görünüyor. Bu da pozitif bir şey." dedi.

Magnussen, takımın yeni parçalar hakkında öğreneceği daha çok şey olduğunu ekledi.

“Ayar anlamında büyük değişiklikler yapıyoruz ve büyük adımlar atıyoruz. Aynı zamanda sürüş anlamında çok tutarlı bir hafta sonu olmadı. Hal böyle olunca durum o kadar da kolay olmuyor. İşin bir de ıslak zeminde geçen üçüncü antrenman seansıyla ilgili boyutu var fakat bu konuda endişeli değilim."

"Güncelleme getirmemiz ve istediğimiz gibi çalışıyor olması iyi bir şey, ortada herhangi bir başarısızlık yok."

“Beklenti içerisine girmiyorum çünkü bunu yapmak sadece işinizi zorlaştırıyor. Bu yüzden tamamen açık fikirle yaklaşıyorum ve ne yapabileceğimize bakıyorum."

Magnussen aynı zamanda sıralama turlarının ikinci bölümünde engellediği Perez'den de özür diledi.

“Bir buçuk saniye kadar arkamda olduğu söylendi ve sonra elimden gelen her şeyi yaptım, hatta biraz çimlerin üzerine çıkıp yolundan çekilmeye çalıştım. Onu etkilediğimi düşünüyor ama oradan çekilmek için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Aslında yolundan çekilmek adına oldukça iyi bir iş yaptığımı düşündüm ama seans sonunda yanına gittim ve kendisinden özür diledim."