Magnussen: "Yeni araçla 2018'deki yerimize dönebiliriz"

Haas geçtiğimiz günlerde 2020 Formula 1 aracına dair ilk görüntüleri yayınlarken, takım Rich Energy'nin ayrılığı sonrası eski renk düzenine geri döndü.

Yayınlanan fotoğrafların ardından yeni Haas'ın 2019 Ferrari'ye benzediği yönünde pek çok yorum geldi.

Takım geçen yıl beklediği sonuçları bir türlü alamamıştı ancak bu yıl yine öncesinde olduğu kadar güçlü olmayı hedefliyor.

Ekstra Bladet'e konuşan Kevin Magnussen, yeni araçla 2018'deki yerlerine geri döneceklerini düşünüyor.

Magnussen, "Doğruyu söylemek gerekirse aracın renk düzeni ve tasarım güzel görünüyor. Ama güzel görünmesi, hızlı olacağı anlamına gelmiyor."

"Geçen sezon bana beklentiler hakkında çok fazla şey söylememeyi öğretti. Geçen yıl beklentilerimiz yüksekti ve bunlardan şüphe etmek için hiçbir sebebimiz yoktu."

"Bu kez sessiz kalmayı tercih ediyorum, ama takımın geçen yıl yaşananlardan çok fazla şey öğrendiğini düşünüyorum."

"Umarım VF-20 ile 2018'deki form seviyemize geri döneceğiz." dedi.