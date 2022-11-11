İlk pole pozisyonunu alan Magnussen, yaşananlara inanmakta güçlük çekiyor!

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Değişken koşulların tempoyu arttırdığı ve tüm pilotların eşit derecede rekabetçi olabildiği sıralama turları büyük sürprize sahne oldu, nitekim pole pozisyonunda hiç beklenmedik bir isim var: Haas pilotu Kevin Magnussen!

Son bölüme kalmayı başaran Magnussen, piste ilk çıkan ve zaman turunu ilk tamamlayan isimdi. Yağmurun seans ilerledikçe şiddetini arttırması bekleniyordu, bu nedenle zorlaması gereken Danimarkalı pilot çok iyi bir tur atarak 0.2 saniye farkla liderliğe yükseldi.

Birkaç saniye sonra George Russell çakıl havuzuna saplanarak kırmızı bayraklara sebep oldu; kırmızı bayrak periyodunda yağmurun hızını arttırması ve kimsenin zamanını geliştirememesi de hem Haas'a, hem Magnussen'e ilk pole pozisyonlarını getirdi!

Sıralama turlarının ardından konuşan Magnussen, "Ne demem gerektiğini bilmiyorum."

“Takım beni en doğru zamanda piste çıkarttı. Pit yoluna ilk çıkan takım bizdik, iyi bir tur attık ve pole pozisyonundayız. Bu inanılmaz."

"Gene Haas'a, Gunther [Steiner]'a ve takımdaki herkese çok teşekkür ediyorum. Bir yıl aranın ardından geri döndük, inanılmaz bir yolculuktu. Herkese çok teşekkür ederim."

"Böyle bir sonucu hiçbir şekilde beklemiyordum. İnanılmaz." dedi.

Magnussen takım tarafından ilk sırada olduğu söylenince seansın yeniden başlayacağını hatırlatarak takıma kutlama yapmamalarını söyledi; ancak yağmur artmaya başladıkça takımda suratlar gülmeye başladı ve bitime 2 dakika kala Magnussen de araçtan baktı.

Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hazırlanan Magnussen, maksimum hücum modunda olacağını söyledi ve "Eğlenceli bir yarış geçirelim." dedi.

Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images