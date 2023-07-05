Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"

Haas pazar günü gerçekleştirilen Avusturya GP'den eli boş dönmek zorunda kaldı. Nico Hulkenberg damalı bayrağı göremezken, yarış pit yolundan b aşlayan Kevin Magnussen puan barajının epey ardında kaldı.

Magnussen, Nyck de Vries ile savaşırken birkaç kez pist dışına uçtu ve aracın tabanına hasar verdi.

Danimarkalı pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarış istediğimiz gibi değildi."

"Tempom gerçekten çok kötüydü, araçtan daha fazlasını almak zordu."

"De Vries ile savaşırken, 6. virajda beni dışarı itti ve çakıllara girmek zorunda kaldım."

"Tabanın hasar görüp görmediğini bilmiyorum, bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Fakat bugün hiç şansımız yoktu."

"Mümkün olduğunca çabuk ilerlemek adına çalışmaya devam edeceğiz."

Danimarkalı pilot, De Vries'in tutumunu anlamadığını da ekledi.

"Nyck beni pist dışına itti ve ceza aldı."

"Benimle mücadelede değildi fakat geleceği için yarışan çaresiz bir sürücü gibiydi."

"Başka ne eklesem bilmiyorum. Bir hata yaptı ve ceza aldı."