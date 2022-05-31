Magnussen: "Yarışı güç ünitesi sorunuyla bıraktık"

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Monako GP, Haas için oldukça kötü bir hafta sonu oldu çünkü sıralama turlarında iki pilot da son bölüme kalamazken, yarışta her ikisi de yarış dışı kaldı.

Kevin Magnussen, yarışa veda eden ilk isimdi ve aracında mekanik bir arıza olduğu belirtiliyordu.

Yarıştan sonra konuşan Danimarkalı sürücü, güç ünitesindeki bir problemden ötürü güç kaybettiğini söyledi ve hayal kırıklığını dile getirdi.

Magnussen, ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yarışta güç ünitesiyle alakalı bir sorun vardı."

"Güç kaybediyordum ve pite girip, yarışı bırakmak zorunda kaldım. O ana kadar her şey iyiydi, 11. sıradaydık ve Bottas'tan daha hızlıydık. Pit stopları gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum."

"Sorun yaşamadan önce takıma kuru zemin lastiğine geçmek için pite girmek istediğimi söylemiştim. Arkamdaki birkaç isim geçiş lastikleri için pite girmişti, biz yağmur lastiğindeydik ve doğudan kuru zemin lastiğine geçmeyi istiyorduk. Bu, gerçekten büyük bir fırsattı."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Haliyle hem kendim hem de takım için gerçekten hayal kırıklığı yaşadım çünkü dünkü hayla kırıklığının ardından bugün geri döndük ve puan kazanmak için iyi bir fırsata sahiptik. Araç harikaydı, bu şartlarda gerçekten iyi bir hıza sahiptik."

"Bugün puan alma fırsatını kaçırdığımızı düşünüyorum. Aracımız bunu yapabilecek hızdaydı. Bu açıdan üzgünüm fakat artık elden bir şey gelmiyor. Şimdi bir sonraki fırsata odaklanacağız."

Haas patronu Gunther Steiner, Magnussen'in güç ünitesinde sızıntı olduğunu dile getirdi.

“Elbette bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir gündü. Kevin gerçekten hızlıydı ve bu yüzden pitlerde Valtteri Bottas'ı geçeceğimiz anı bekliyorduk. Kevin onu sorunsuz bir şekilde takip ediyordu."

"Fakat sonra ERS sisteminde bir soğutma sızıntısı yaşadık. Bu yüzden de yarışı bırakmak zorunda kaldı."

"Mick'e ne olduğunu ise hepimiz gördük. Tekrar böyle ciddi bir kaza yaşamak pek hoş değil."