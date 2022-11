Magnussen, yarış dışı kaldıktan sonra yarış sonuna kadar padoğa dönememiş

Interlagos'taki mücadelede Daniel Ricciardo'nun teması sonucu spin atan ve rakibine çarpan Magnussen, sprint yarışına pole pozisyonundan başladığı hafta sonunu ana yarışın ilk turunu tamamlayamadan kapattı.

Hakemler tarafından kazanın sorumlusu olduğu kabul edilen ve Abu Dhabi GP'si için üç sıra ceza alan Ricciardo da aynı şekilde yarışa devam edemedi.

İki pilot da bir sıkıntı yaşamadan araçtan inebildi, ancak pilotları garaja götürmek için piste gelen medikal araçta sadece bir kişilik koltuk vardı -o koltuk da Ricciardo tarafından kapıldı. Pist kenarında tek başına kalan Magnussen'in padoğa dönebileceği herhangi bir yol ise bulunmuyordu!

Yarışın sonuna kadar bekleyen Magnussen'i almaya kimse gelmedi, bu nedenle Haas pilotu tribünlerden yürüyerek kendi imkanlarıyla padoğa dönmek zorunda kaldı.

Motorsport.com'un olaylar hakkındaki sorularını yanıtlayan Magnussen, "Çılgıncaydı. Neler olduğunu bilmiyorum ama tüm hafta sonu boyunca yaptığım en tehlikeli şey buydu!"

"Her ne sebeple olursa olsun, pite geri dönecek bir araç bulamadım. Daniel beni yarış dışı bıraktı ve sonra tıbbi araca atlayıp padoğa döndü. Yarış boyunca pistin kenarında beklemem gerekti."

"Sonra görevlilerle konuşmaya çalıştım ama kimse tek kelime İngilizce bilmiyordu, hem de hiç. Yarıştan sonra birinin gelip beni almasını falan bekliyordum ancak bir anda görevliler gitmeye başladı. Ne yapacağımı düşünmeye başladım."

"Kendimi etrafını göremediğim bir çitin yanında buldum. Elbette pist boyunca yürüyüp başlangıç finişine gidebilirdim, ancak tüm taraftarlar oradaydı.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, is checked over by the medical team after crashing out

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images