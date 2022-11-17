Magnussen, yarış dışı kaldıktan sonra yarış sonuna kadar padoğa dönememiş

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Interlagos'taki mücadelede Daniel Ricciardo'nun teması sonucu spin atan ve rakibine çarpan Magnussen, sprint yarışına pole pozisyonundan başladığı hafta sonunu ana yarışın ilk turunu tamamlayamadan kapattı.

Hakemler tarafından kazanın sorumlusu olduğu kabul edilen ve Abu Dhabi GP'si için üç sıra ceza alan Ricciardo da aynı şekilde yarışa devam edemedi.

İki pilot da bir sıkıntı yaşamadan araçtan inebildi, ancak pilotları garaja götürmek için piste gelen medikal araçta sadece bir kişilik koltuk vardı -o koltuk da Ricciardo tarafından kapıldı. Pist kenarında tek başına kalan Magnussen'in padoğa dönebileceği herhangi bir yol ise bulunmuyordu!

Yarışın sonuna kadar bekleyen Magnussen'i almaya kimse gelmedi, bu nedenle Haas pilotu tribünlerden yürüyerek kendi imkanlarıyla padoğa dönmek zorunda kaldı.

Motorsport.com'un olaylar hakkındaki sorularını yanıtlayan Magnussen, "Çılgıncaydı. Neler olduğunu bilmiyorum ama tüm hafta sonu boyunca yaptığım en tehlikeli şey buydu!"

"Her ne sebeple olursa olsun, pite geri dönecek bir araç bulamadım. Daniel beni yarış dışı bıraktı ve sonra tıbbi araca atlayıp padoğa döndü. Yarış boyunca pistin kenarında beklemem gerekti."

"Sonra görevlilerle konuşmaya çalıştım ama kimse tek kelime İngilizce bilmiyordu, hem de hiç. Yarıştan sonra birinin gelip beni almasını falan bekliyordum ancak bir anda görevliler gitmeye başladı. Ne yapacağımı düşünmeye başladım."

"Kendimi etrafını göremediğim bir çitin yanında buldum. Elbette pist boyunca yürüyüp başlangıç finişine gidebilirdim, ancak tüm taraftarlar oradaydı.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, is checked over by the medical team after crashing out Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sonunda bazı görevliler başımın dertte olduğunu fark edip çitlerde bir delik açtılar ve geçmeme izin verdiler, tabi açılan delik biraz kabataslak oldu."

"Görevliler taraftarların arasında bana iyi baktılar ama işler daha kötü de gidebilirdi. Zandvoort'ta Lewis Hamilton olmadığım için mutluyum!"

Organizatörler sonrasında gelip özür falan dilediler, yine de gerçeküstü bir durumdu. Sadece gelip beni almalılardı, ne kadar zor olabilir ki? Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz." dedi.

Her şeye rağmen hafta sonundan zevk aldığını söyleyen Magnussen, "Haas gibi özel sektöre ait küçük bir takım için pole pozisyonunu elde etmek gurur vericiydi. Bu sporda her şeyin mümkün olduğunu gösterdi."

"Bence herkes buna bayıldı. Takım için gerçekten gurur verici bir andı. Herkesi görebiliyorum: padokta yürürken biraz daha büyük, biraz daha uzun görünüyorlar. Bu harika bir şey.

"Artık her zaman sahip olacağımız bir anıya sahibiz. Sezon sonuna böyle büyük bir yükselişle girmek çok değerli. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum." dedi.