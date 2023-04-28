Magnussen: "Yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Kevin Magnussen, sıralama turlarında yaşadığı sorunların ardından "yapabileceği hiçbir şey olmadığını" söylüyor.
Danimarkalı pilot, sıralama turlarının başından itibaren güç ünitesi sorunu yaşadı ve bundan ötürü zaman turu kaydedemedi.
Seansı en geride tamamlayan Magnussen, pazar günkü yarışa geriden başlayacak.
Magnussen, "Tam olarak emin değilim ama bir tür güç ünitesi sorunu vardı ama elektriksel bir şey de olabilir, emin değilim. Bana bir tür tekleme gibi geldi."
"Yani sanırım elektriksel bir sorun olabilir... Şu an bunu gerçekten bilmiyorum."
"Turu atmak istedim ama motoru korumak istediler. Q1'deki en iyi turumu tamamladığım esnada zaten tekleme başladı ve bu da bana pahalıya patladı."
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Son turda her şey iyi gibiydi, güzel bir turla geliyorum. Dolayısıyla yaşananlar üzüntü verici. Fakat iyi tarafından bakarsak... bu sıralama turlarında oldu ve önümüzde yükselme fırsatımız olan uzun bir yarış var."
"İlla birinde olacaksa bunun burada olmasını tercih ederdim. Yarın sprint yarışının sıralaması var ve umarım orada neler yapabileceğimizi gösterebiliriz." dedi.
Soruna ve pozisyona rağmen kendisinden emin göründüğünün söylenmesi üzerine Magnussen, "Başka ne yapabilirim ki? Araçta kendimi iyi hissediyordum."
"Benimle ilgili bir şey değildi. Aslında dengenin iyi olduğunu ve hızın iyi göründüğünü hissettim. Böyle şeyler olması üzücü ama bunun için ağlamaya gerek yok."
"Sadece çalışmaya devam etmek lazım." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan GP: Leclerc ve Ferrari, Bakü'de üst üste 3. kez pole pozisyonunda!
Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"
Son Haberler
Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"
Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim" Pedrosa: "Emeklilik kararımdan vazgeçmeyeceğim"
Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"
Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz" Vasseur: "Bir fırsatımız daha olacak, yarış için kendimize güveniyoruz"
WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı
WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı WEC Spa: Toyota kaotik yarışta duble yaptı, Ferrari podyumu tamamladı
Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"
Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz" Hamilton: "Bu hafta sonu Melbourne'deki kadar hızlı değiliz"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.