Magnussen: "Yapabileceğim hiçbir şey yoktu"

Danimarkalı pilot, sıralama turlarının başından itibaren güç ünitesi sorunu yaşadı ve bundan ötürü zaman turu kaydedemedi.

Seansı en geride tamamlayan Magnussen, pazar günkü yarışa geriden başlayacak.

Magnussen, "Tam olarak emin değilim ama bir tür güç ünitesi sorunu vardı ama elektriksel bir şey de olabilir, emin değilim. Bana bir tür tekleme gibi geldi."

"Yani sanırım elektriksel bir sorun olabilir... Şu an bunu gerçekten bilmiyorum."

"Turu atmak istedim ama motoru korumak istediler. Q1'deki en iyi turumu tamamladığım esnada zaten tekleme başladı ve bu da bana pahalıya patladı."

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Son turda her şey iyi gibiydi, güzel bir turla geliyorum. Dolayısıyla yaşananlar üzüntü verici. Fakat iyi tarafından bakarsak... bu sıralama turlarında oldu ve önümüzde yükselme fırsatımız olan uzun bir yarış var."

"İlla birinde olacaksa bunun burada olmasını tercih ederdim. Yarın sprint yarışının sıralaması var ve umarım orada neler yapabileceğimizi gösterebiliriz." dedi.

Soruna ve pozisyona rağmen kendisinden emin göründüğünün söylenmesi üzerine Magnussen, "Başka ne yapabilirim ki? Araçta kendimi iyi hissediyordum."

"Benimle ilgili bir şey değildi. Aslında dengenin iyi olduğunu ve hızın iyi göründüğünü hissettim. Böyle şeyler olması üzücü ama bunun için ağlamaya gerek yok."

"Sadece çalışmaya devam etmek lazım." ifadelerini kullandı.