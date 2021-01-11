Magnussen yakında baba olacak

2015'te Louise Gjorup ile sevgili olan Magnussen, 2019'da gerçekleştirilen bir törenle birlikte evlenmişti.

İkilinin bir çocuk beklediği ortaya çıkmıştı ancak Magnussen bu konuda açıklama yapmamayı seçiyordu.

BT gazetesine konuşan 28 yaşındaki sürücü, yakında baba olacağını belirtti. Çift, İngiltere'de yaşayacak.

Magnussen şöyle dedi: “Şimdiye kadar hep İngiltere'de yaşadım ve dünyayı dolaştım. Eşim Louise ise Danimarka'da yaşadı ve bazen Londra'ya geldi."

"Çocuğumuz olduğu zaman birlikte Britanya'da yaşayacağız ama sık sık Amerika'yı ziyaret etmem gerekecek."

"Yarışmayı hâlâ seviyorum ama bu yıl daha çok boş vaktim olacak ve bunu ailemle geçirebileceğim."

"Bakalım bu sezondan sonra beni neler bekliyor? Amerika yarışlarında mı yoksa Avrupa'da mı kalacağımı henüz bilmiyorum."

"Le Mans'da pek çok ilginç şey oluyor. Bazı yeni fabrika ekiplerinin ortaya çıktığına dair söylentiler var."

Magnussen, yeni sezonda IMSA'da mücadele edeceğini açıklamıştı.