Magnussen: "Vettel, kariyerinin sonuna gelmiş gibi değil"

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Amerika Grand Prix'sinin son turunda Kevin Magnussen ile Sebastian Vettel arasında keyifli bir mücadele vardı.

İkili, son viraja kadar çekiştiler ve sonunda bu mücadeleyi daha yeni lastiklere sahip olan Vettel kazandı.

Danimarkalı pilot damalı bayrağın ardından dört kez dünya şampiyonuyla savaşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Uzun süre sonra puan alan Magnussen, "Mutluyum. Bizim gibi Amerikan bir takımı için, kendi ülkemizde puan kazanmak çok önemliydi."

"Özellikle de yeni isim sponsoru ile sözleşmeyi açıkladığımız böyle bir hafta sonunda puan kazanmak çok değerli."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, makes a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Elbette son turda sekizinci sırayı Sebastian'a kaptırdığım için hayal kırıklığına uğradım ama kusursuz bir performans sergiledi. Böyle zamanlarda onun neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu daha iyi anlıyorsunuz."

"Harika bir strateji izledik ve önemli puanlar topladık. Bizimki gibi küçük bir takımın rakiplerine karşı gerçek bir mücadele verebilmesi harika." dedi.

Magnussen, Kevin Speed City Broadcasting podcast'inde Vettel ile olan mücadelesi hakkında daha fazla şey de söyledi.

Haas pilotu, "Bence iyi bir mücadeleydi! Kaybettiğim için elbette hayal kırıklığına uğradım ama şimdiye kadar içinde bulunduğum en iyi pist üstü rekabetlerinden biriydi."

"Sebastian gerçekten iyi sürdü. O seviyede bir sürücüyle mücadele edebilmek neredeyse bir ayrıcalıkmış gibi hissettim. Harikaydı ve benim için çok değerli bir ders oldu."

"Sebastian'la pist üstünde mücadele ettiğinizde, kariyerinin sonuna gelmiş gibi hissetmiyorsunuz. Harika bir yarış çıkardı ama tabii ki son turu kaybettiğim için kendime kızgındım..."