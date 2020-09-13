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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı

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Magnussen ve Latifi, hakemler tarafından çağrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi, Toskana GP'de güvenlik aracı sonrasında yaşanan büyük kaza sonrasında hakemler tarafından çağrıldılar.

Mugello'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışı, henüz ilk turda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracına sahne oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış lideri Valtteri Bottas, güvenlik aracının çıkmasıyla yavaş bir şekilde yarışı başlattı. Bottas yarışı geç başlatırken arka tarafta yer alan pilotlar erkenden hızlanınca 4 pilotun karıştığı ciddi bir kaza yaşandı.

Magnussen, önünde yavaşlayan araçlara çarpmamak için yavaşlarken arkadan gelen Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz ve Nicholas Latifi yavaşlayamadılar ve zincirleme kaza yaşandı.

FIA, yaşananları inceledi ve Magnussen ile Latifi'yi kuralları ihlal etmiş olabilecekleri gerekçesiyle çağırdı.

Sportif Kurallar'ın 39.13 maddesinde, güvenlik aracı sonrası start gibi durumlarda pilotların diğer pilotları tehlikeye atacak şekilde hızlanıp yavaşlamaması gerektiği belirtiliyor.

Yarışın ardından konuşan Magnussen, "Henüz önümdeki tüm araçlardan neler olduğunu izlemedim. Hislerime göre birisi momentum kazanmak için yavaşladı ve yeniden hızlandı."

"Önümdeki pilot birkaç araç mesafesi önümdeydi. Onlar gittiler ve birkaç saniye tam gaz ilerledik."

"Ardından bir anda durdular. Durmak zorunda kaldım ve arkamdan gelen araçlar da durmak zorunda kaldı. Sonunda birisi tepki veremedi ve kaza yaptık."

"Gelecekte böyle şeylerin olmasını istemiyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Jonathan Noble

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