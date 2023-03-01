Magnussen ve Hulkenberg, "çok yakın" bir orta grup bekliyor

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Haas, uzun yıllar sonra ilk kez sezon öncesi testlerinde neredeyse hiç sorun yaşamadı ve araç gayet sağlam görünüyordu.

Bu yıl F1'e dönüşünün ardından ikinci yılını geçirmeye hazırlanan Kevin Magnussen, Bahreyn GP öncesi şöyle konuştu: "Bu sezona her şeyden önce fiziksel anlamda oldukça hazır giriyorum ve geçen yıl bu zamanlar olduğumdan çok daha iyi hissediyorum."

"Başlamak harika ve istediğimiz şeyleri öğrendiğimiz iyi bir sezon öncesi dönemi geçirdik."

"Günleri paylaştığımız için Nico'yu pek fazla göremedim çünkü o sürerken ben izliyordum ve ben araca bindiğimde o izliyordu. İyi geri bildirimler veriyordu ve çok istikrarlıydı, iyi de bir test geçirdi, bu yüzden iyi olacağını düşünüyorum."

"Önde her zamanki takımlar var ama ondan sonra nerede olduğunuzu anlamanın çok zor olduğu büyük bir takım grubu var."

"Bu grubun içinde olduğumuzu biliyoruz ve önümüzde uzun bir sezon olduğu da ortada. Dolayısıyla bir gelişim yarışı olacak."

"Bu aracın yüksek hızlı bölümlerde çok güçlü olduğunu ve genel olarak iyi bir araç olduğunu hissediyorum."

"Tüm takım olarak iyi bir iş çıkardık ve artık 2023 için hazırız."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nico Hulkenberg de yeni sezona hazır hissediyor.

Üç ayıl aradan sonra ilk kez tam zamanlı olarak yarışacak Alman pilot, "Elbette ayrı kaldığım zamanlar oldu ama neredeyse tüm hayatım boyunca yarıştım, bunun için antrenman yaptım ve sanırım yarış DNA'sı, içime o kadar işlemiş ki çalışmaya başladığım zaman ne yapacağımı biliyorum çünkü tüm içgüdülerim devreye giriyor."

"En başından itibaren kendimi gerçekten iyi hissettim. Şimdi mücadeleye hazırım."

"Orta grup her zaman çok yakın oldu ve burada küçük şeyler en üstte ya da en altta olmanıza neden oluyor. İyi ya da kötü bir gün geçirmek bile büyük bir etki yaratabilir."

"Sadece işimizi yaptığımızdan emin olmalı ve aracımızı verimli şekilde geliştirip, elimizdekileri en üst düzeye çıkarmalıyız."

"Takıma adapte olduğumu hissediyorum, herkes beni çok iyi karşıladı ve aramızda daha şimdiden iyi bir bağ var."

"Ben testten ziyade yarış adamıyım, bu yüzden daha fazla önem taşıyan gösteri zamanını sabırsızlıkla bekliyorum; Atak moduna geçmeye hazırım." dedi.